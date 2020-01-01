Токеномика Neurai (XNA) Откройте для себя ключевую информацию о Neurai (XNA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Neurai (XNA) Neurai призвана стать платформой Layer1, позволяющей использовать мощь алгоритмов искусственного интеллекта для эффективной аналитики данных, предиктивного моделирования, принятия решений и подключения к IoT-устройствам с использованием активов PoW блокчейн. Официальный сайт: https://neurai.org Обозреватель блоков: https://neuraiexplorer.com Купить XNA сейчас!

Токеномика и анализ цен Neurai (XNA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Neurai (XNA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,73M $ 1,73M $ 1,73M Общее предложение: $ 21,00B $ 21,00B $ 21,00B Оборотное предложение: $ 9,87B $ 9,87B $ 9,87B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,68M $ 3,68M $ 3,68M Исторический максимум: $ 0,00754 $ 0,00754 $ 0,00754 Исторический минимум: $ 0,000070314496375403 $ 0,000070314496375403 $ 0,000070314496375403 Текущая цена: $ 0,0001753 $ 0,0001753 $ 0,0001753 Узнайте больше о цене Neurai (XNA)

Токеномика Neurai (XNA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Neurai (XNA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов XNA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов XNA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XNA, изучите текущую цену XNA!

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