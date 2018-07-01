Токеномика Mixin (XIN) Откройте для себя ключевую информацию о Mixin (XIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Mixin (XIN) Mixin Network - это децентрализованная Web3-платформа с открытым исходным кодом, обеспечивающая скорость и масштабируемость блокчейна. Mixin обеспечивает блокчейн миллионами TPS, досекундным финальным подтверждением, нулевой комиссией за транзакцию, повышенной конфиденциальностью и неограниченной расширяемостью. Mixin Network - это PoS-сеть с 25 полноценными узлами. В качестве решения для кошельков она в настоящее время поддерживает 14 публичных блокчейнов, включая Bitcoin, Ethereum, Ripple, Polkadot и т. д. Mixin также является полнофункциональной финансовой платформой с функциями AMM, агрегации торговли, отложенных ордеров на биржевых площадках, беспристрастной стабильной валюты и т. д. Mixin Network стремится предоставить пользователям децентрализованную блокчейн-инфраструктуру, которая всегда ставит безопасность, конфиденциальность и децентрализацию на первое место. Официальный сайт: https://mixin.one/ Whitepaper: https://mixin.one/assets/Mixin-Draft-2018-07-01.pdf Обозреватель блоков: https://mixin.one/snapshots Купить XIN сейчас!

Токеномика и анализ цен Mixin (XIN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Mixin (XIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 98,00M $ 98,00M $ 98,00M Исторический максимум: $ 299 $ 299 $ 299 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 98 $ 98 $ 98 Узнайте больше о цене Mixin (XIN)

Токеномика Mixin (XIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Mixin (XIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов XIN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов XIN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XIN, изучите текущую цену XIN!

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