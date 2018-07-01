Токеномика Mixin (XIN)

Токеномика Mixin (XIN)

Откройте для себя ключевую информацию о Mixin (XIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Mixin (XIN)

Mixin Network - это децентрализованная Web3-платформа с открытым исходным кодом, обеспечивающая скорость и масштабируемость блокчейна. Mixin обеспечивает блокчейн миллионами TPS, досекундным финальным подтверждением, нулевой комиссией за транзакцию, повышенной конфиденциальностью и неограниченной расширяемостью. Mixin Network - это PoS-сеть с 25 полноценными узлами. В качестве решения для кошельков она в настоящее время поддерживает 14 публичных блокчейнов, включая Bitcoin, Ethereum, Ripple, Polkadot и т. д. Mixin также является полнофункциональной финансовой платформой с функциями AMM, агрегации торговли, отложенных ордеров на биржевых площадках, беспристрастной стабильной валюты и т. д. Mixin Network стремится предоставить пользователям децентрализованную блокчейн-инфраструктуру, которая всегда ставит безопасность, конфиденциальность и децентрализацию на первое место.

Официальный сайт:
https://mixin.one/
Whitepaper:
https://mixin.one/assets/Mixin-Draft-2018-07-01.pdf
Обозреватель блоков:
https://mixin.one/snapshots

Токеномика и анализ цен Mixin (XIN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Mixin (XIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 1,00M
$ 1,00M$ 1,00M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 98,00M
$ 98,00M$ 98,00M
Исторический максимум:
$ 299
$ 299$ 299
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 98
$ 98$ 98

Токеномика Mixin (XIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Mixin (XIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов XIN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов XIN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XIN, изучите текущую цену XIN!

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История цены Mixin (XIN)

Анализ истории цены XIN помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.