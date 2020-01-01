Токеномика WX Network (WX) Откройте для себя ключевую информацию о WX Network (WX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о WX Network (WX) Токен протокола WX Network: децентрализованная криптовалютная биржа с интегрированными: кошельком, мостом, пулами AMM и стейкингом. Официальный сайт: https://wx.network/ Whitepaper: https://github.com/waves-exchange/wx-token/raw/master/wx-protocol-lightpaper-1.0.pdf Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/GwUayReXTeCxyiCwqfLMSfEbeu5z4QAXfLDBjagN3hf1 Купить WX сейчас!

Токеномика и анализ цен WX Network (WX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене WX Network (WX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 13,61M $ 13,61M $ 13,61M Исторический максимум: $ 0,05998 $ 0,05998 $ 0,05998 Исторический минимум: $ 0,003521073738223498 $ 0,003521073738223498 $ 0,003521073738223498 Текущая цена: $ 0,01361 $ 0,01361 $ 0,01361 Узнайте больше о цене WX Network (WX)

Токеномика WX Network (WX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики WX Network (WX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WX, изучите текущую цену WX!

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