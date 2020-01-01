Токеномика Wicrypt (WNT)

Токеномика Wicrypt (WNT)

Откройте для себя ключевую информацию о Wicrypt (WNT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Wicrypt (WNT)

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Официальный сайт:
https://wicrypt.com/
Whitepaper:
https://whitepaper.wicrypt.com/
Обозреватель блоков:
https://arbiscan.io/token/0xAD4b9c1FbF4923061814dD9d5732EB703FaA53D4

Токеномика и анализ цен Wicrypt (WNT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Wicrypt (WNT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 298,53K
$ 298,53K$ 298,53K
Общее предложение:
$ 200,00M
$ 200,00M$ 200,00M
Оборотное предложение:
$ 26,12M
$ 26,12M$ 26,12M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 2,29M
$ 2,29M$ 2,29M
Исторический максимум:
$ 0,6
$ 0,6$ 0,6
Исторический минимум:
$ 0,00885626534093369
$ 0,00885626534093369$ 0,00885626534093369
Текущая цена:
$ 0,011427
$ 0,011427$ 0,011427

Токеномика Wicrypt (WNT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Wicrypt (WNT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов WNT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов WNT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WNT, изучите текущую цену WNT!

Как купить WNT

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История цены Wicrypt (WNT)

Анализ истории цены WNT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены WNT

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.