Токеномика Wilder World (WILD) Откройте для себя ключевую информацию о Wilder World (WILD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Wilder World (WILD) Wilder World is an immersive 5D Metaverse built on Ethereum , Unreal Engine 5 & ZERO.Collective ownership will be fueled by an NFT marketplace, in which NFT’s are made liquid by enabling fractionalized ownership — thereby creating the possibility for people with limited funds to be co-owners of high value assets; installing democratic ideals of inclusion at the core. And for an independent economy within Wilder World, a native currency will be released; a token by the name WILD. Официальный сайт: https://www.wilderworld.com/ Whitepaper: https://wiki.wilderworld.com/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/FVvd3s9dZYzsgitkJyWbmycSc8MkYZjyF7oqAEvmSxTZ Купить WILD сейчас!

Токеномика и анализ цен Wilder World (WILD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Wilder World (WILD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 49,64M $ 49,64M $ 49,64M Общее предложение: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M Оборотное предложение: $ 396,46M $ 396,46M $ 396,46M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 62,60M $ 62,60M $ 62,60M Исторический максимум: $ 7,418 $ 7,418 $ 7,418 Исторический минимум: $ 0,07481866 $ 0,07481866 $ 0,07481866 Текущая цена: $ 0,1252 $ 0,1252 $ 0,1252 Узнайте больше о цене Wilder World (WILD)

Токеномика Wilder World (WILD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Wilder World (WILD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WILD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WILD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WILD, изучите текущую цену WILD!

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