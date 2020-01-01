Токеномика Wilder World (WILD)

Токеномика Wilder World (WILD)

Откройте для себя ключевую информацию о Wilder World (WILD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Wilder World (WILD)

Wilder World is an immersive 5D Metaverse built on Ethereum , Unreal Engine 5 & ZERO.Collective ownership will be fueled by an NFT marketplace, in which NFT’s are made liquid by enabling fractionalized ownership — thereby creating the possibility for people with limited funds to be co-owners of high value assets; installing democratic ideals of inclusion at the core. And for an independent economy within Wilder World, a native currency will be released; a token by the name WILD.

Официальный сайт:
https://www.wilderworld.com/
Whitepaper:
https://wiki.wilderworld.com/
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/FVvd3s9dZYzsgitkJyWbmycSc8MkYZjyF7oqAEvmSxTZ

Токеномика и анализ цен Wilder World (WILD)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Wilder World (WILD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 49,64M
$ 49,64M$ 49,64M
Общее предложение:
$ 500,00M
$ 500,00M$ 500,00M
Оборотное предложение:
$ 396,46M
$ 396,46M$ 396,46M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 62,60M
$ 62,60M$ 62,60M
Исторический максимум:
$ 7,418
$ 7,418$ 7,418
Исторический минимум:
$ 0,07481866
$ 0,07481866$ 0,07481866
Текущая цена:
$ 0,1252
$ 0,1252$ 0,1252

Токеномика Wilder World (WILD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Wilder World (WILD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов WILD, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов WILD.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WILD, изучите текущую цену WILD!

Как купить WILD

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История цены Wilder World (WILD)

Анализ истории цены WILD помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.