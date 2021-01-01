Токеномика Welf (WELF) Откройте для себя ключевую информацию о Welf (WELF), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Welf (WELF) WELF — это инновационная экосистема частного банковского обслуживания, которая соединяет традиционные финансы с цифровым миром, чтобы переосмыслить управление состоянием для состоятельных клиентов современности. Интегрируя надежные цифровые платформы с экспертными независимыми консультациями, WELF предлагает удобный сервис, который охватывает как традиционное банковское обслуживание, так и передовые инвестиционные возможности, обеспечивая клиентам возможность безупречно управлять своим состоянием в обеих областях. Официальный сайт: https://www.welf.com/ Whitepaper: https://docsend.com/view/2guz5b9i8ikbvnux Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x2a92525fDA8D3AB481f8E2a913B64B64bD1c9fdD Купить WELF сейчас!

Токеномика и анализ цен Welf (WELF) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Welf (WELF), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,47M $ 3,47M $ 3,47M Общее предложение: $ 50,00M $ 50,00M $ 50,00M Оборотное предложение: $ 7,43M $ 7,43M $ 7,43M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 23,33M $ 23,33M $ 23,33M Исторический максимум: $ 5,1778 $ 5,1778 $ 5,1778 Исторический минимум: $ 0,4277405196841301 $ 0,4277405196841301 $ 0,4277405196841301 Текущая цена: $ 0,4665 $ 0,4665 $ 0,4665 Узнайте больше о цене Welf (WELF)

Токеномика Welf (WELF): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Welf (WELF) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WELF, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WELF. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WELF, изучите текущую цену WELF!

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