Токеномика Welf (WELF)

Токеномика Welf (WELF)

Откройте для себя ключевую информацию о Welf (WELF), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Welf (WELF)

WELF — это инновационная экосистема частного банковского обслуживания, которая соединяет традиционные финансы с цифровым миром, чтобы переосмыслить управление состоянием для состоятельных клиентов современности. Интегрируя надежные цифровые платформы с экспертными независимыми консультациями, WELF предлагает удобный сервис, который охватывает как традиционное банковское обслуживание, так и передовые инвестиционные возможности, обеспечивая клиентам возможность безупречно управлять своим состоянием в обеих областях.

Официальный сайт:
https://www.welf.com/
Whitepaper:
https://docsend.com/view/2guz5b9i8ikbvnux
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x2a92525fDA8D3AB481f8E2a913B64B64bD1c9fdD

Токеномика и анализ цен Welf (WELF)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Welf (WELF), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 3,47M
$ 3,47M$ 3,47M
Общее предложение:
$ 50,00M
$ 50,00M$ 50,00M
Оборотное предложение:
$ 7,43M
$ 7,43M$ 7,43M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 23,33M
$ 23,33M$ 23,33M
Исторический максимум:
$ 5,1778
$ 5,1778$ 5,1778
Исторический минимум:
$ 0,4277405196841301
$ 0,4277405196841301$ 0,4277405196841301
Текущая цена:
$ 0,4665
$ 0,4665$ 0,4665

Токеномика Welf (WELF): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Welf (WELF) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов WELF, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов WELF.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WELF, изучите текущую цену WELF!

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История цены Welf (WELF)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.