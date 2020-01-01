Токеномика Virtual X (VRL) Откройте для себя ключевую информацию о Virtual X (VRL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Virtual X (VRL) Virtual X - это децентрализованная сеть мобильной связи, работающая на основе блокчейна. Эта новаторская инициатива использует возможности технологии eSIM, позволяя пользователям мгновенно активировать свои мобильные услуги без необходимости использования физической SIM-карты. Официальный сайт: https://www.virtualx.uk Whitepaper: https://virtualx.uk/whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xa975be9202ce26dde8bce29034be42bcd4861e36 Купить VRL сейчас!

Токеномика и анализ цен Virtual X (VRL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Virtual X (VRL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,004385 $ 0,004385 $ 0,004385 Исторический минимум: $ 0,00005244363770449 $ 0,00005244363770449 $ 0,00005244363770449 Текущая цена: $ 0,00002087 $ 0,00002087 $ 0,00002087 Узнайте больше о цене Virtual X (VRL)

Токеномика Virtual X (VRL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Virtual X (VRL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VRL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VRL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VRL, изучите текущую цену VRL!

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История цены Virtual X (VRL) Анализ истории цены VRL помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены VRL прямо сейчас!

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