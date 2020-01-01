Токеномика Victoria VR (VR)

Токеномика Victoria VR (VR)

Откройте для себя ключевую информацию о Victoria VR (VR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Victoria VR (VR)

Victoria VR - это первая основанная на блокчейне MMORPG в виртуальной реальности с реалистичной графикой на движке Unreal Engine, созданная и принадлежащая пользователям.

Официальный сайт:
https://victoriavr.com/
Whitepaper:
https://www.victoriavr.com/whitepaper/Whitepaper-VictoriaVR.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x7d5121505149065b562c789a0145ed750e6e8cdd

Токеномика и анализ цен Victoria VR (VR)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Victoria VR (VR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 19,36M
$ 19,36M$ 19,36M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 6,35B
$ 6,35B$ 6,35B
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,15
$ 0,15$ 0,15
Исторический минимум:
$ 0,002364555586871277
$ 0,002364555586871277$ 0,002364555586871277
Текущая цена:
$ 0,00305
$ 0,00305$ 0,00305

Токеномика Victoria VR (VR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Victoria VR (VR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов VR, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов VR.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VR, изучите текущую цену VR!

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История цены Victoria VR (VR)

Анализ истории цены VR помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.