Токеномика Victoria VR (VR) Откройте для себя ключевую информацию о Victoria VR (VR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Victoria VR (VR) Victoria VR - это первая основанная на блокчейне MMORPG в виртуальной реальности с реалистичной графикой на движке Unreal Engine, созданная и принадлежащая пользователям. Официальный сайт: https://victoriavr.com/ Whitepaper: https://www.victoriavr.com/whitepaper/Whitepaper-VictoriaVR.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x7d5121505149065b562c789a0145ed750e6e8cdd Купить VR сейчас!

Токеномика и анализ цен Victoria VR (VR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Victoria VR (VR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 19,36M $ 19,36M $ 19,36M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 6,35B $ 6,35B $ 6,35B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,15 $ 0,15 $ 0,15 Исторический минимум: $ 0,002364555586871277 $ 0,002364555586871277 $ 0,002364555586871277 Текущая цена: $ 0,00305 $ 0,00305 $ 0,00305 Узнайте больше о цене Victoria VR (VR)

Токеномика Victoria VR (VR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Victoria VR (VR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VR, изучите текущую цену VR!

Как купить VR Заинтересованы в добавлении Victoria VR (VR) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки VR, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить VR на MEXC прямо сейчас!

История цены Victoria VR (VR) Анализ истории цены VR помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены VR прямо сейчас!

Прогноз цены VR Хотите узнать, куда может двигаться VR? Наша страница прогноза цены VR объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена VR прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!