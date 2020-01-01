Токеномика VaporFund (VPR) Откройте для себя ключевую информацию о VaporFund (VPR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о VaporFund (VPR) Инфляционный хедж-фонд: Ваш портал для криптоинвестиций Погрузитесь в мир инноваций Web3 с помощью VaporFund, предлагающего инвестиции как в цифровые, так и в реальные активы. Теперь вы можете без особых усилий приобретать инвестиционные фонды с криптовалютами или беспрепятственно подключать свои карты VISA. Официальный сайт: https://www.vaporfund.com/ Whitepaper: https://medium.com/@VaporWallet/vaporwallet-litepaper-312a3a806068 Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xB96D0f29a0aC9AF4a32835e90EC6531389765089 Купить VPR сейчас!

Токеномика и анализ цен VaporFund (VPR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене VaporFund (VPR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 684,00K $ 684,00K $ 684,00K Исторический максимум: $ 0,105 $ 0,105 $ 0,105 Исторический минимум: $ 0,000339534066006978 $ 0,000339534066006978 $ 0,000339534066006978 Текущая цена: $ 0,000684 $ 0,000684 $ 0,000684 Узнайте больше о цене VaporFund (VPR)

Токеномика VaporFund (VPR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики VaporFund (VPR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VPR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VPR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VPR, изучите текущую цену VPR!

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