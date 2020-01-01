Токеномика Voyager Token (VGX) Откройте для себя ключевую информацию о Voyager Token (VGX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Voyager Token (VGX) VGX — это токен Ethereum, который используется для вознаграждения и стимулирования использования централизованной биржи Voyager. На Voyager держатели VGX могут зарабатывать вознаграждения за стекинг, получать кэшбэк за сделки и многое другое. Официальный сайт: https://www.vgxfoundation.com/ Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/12_Q5iZGYYO8rQ72iRdr0AtyyOaQwg6gR/view?usp=sharing Обозреватель блоков: https://etherscan.io/address/0x3C4B6E6e1eA3D4863700D7F76b36B7f3D3f13E3d Купить VGX сейчас!

Токеномика и анализ цен Voyager Token (VGX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Voyager Token (VGX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,09M $ 2,09M $ 2,09M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 495,10M $ 495,10M $ 495,10M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,7886 $ 0,7886 $ 0,7886 Исторический минимум: $ 0,002486921281576047 $ 0,002486921281576047 $ 0,002486921281576047 Текущая цена: $ 0,004226 $ 0,004226 $ 0,004226 Узнайте больше о цене Voyager Token (VGX)

Токеномика Voyager Token (VGX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Voyager Token (VGX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VGX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VGX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VGX, изучите текущую цену VGX!

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