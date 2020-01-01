Токеномика Vestate (VES)

Токеномика Vestate (VES)

Откройте для себя ключевую информацию о Vestate (VES), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Vestate (VES)

Vestate возглавляет революцию Real Estate 3.0, объединяя блокчейн с активами реального мира (RWA) на глобальном рынке недвижимости. Он токенизирует комиссионные, обеспечивая справедливую компенсацию посредством прозрачных транзакций. Платформа подготовлена к будущему переходу на Real Estate 3.0, формируя более доступную и справедливую индустрию недвижимости, теперь с акцентом на RWA.

Официальный сайт:
https://vestate.fund/
Whitepaper:
https://docs.vestate.fund/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x1f557FB2aa33Dce484902695cA1374F413875519

Токеномика и анализ цен Vestate (VES)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Vestate (VES), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 235,52K
$ 235,52K$ 235,52K
Общее предложение:
$ 500,00M
$ 500,00M$ 500,00M
Оборотное предложение:
$ 143,70M
$ 143,70M$ 143,70M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 819,50K
$ 819,50K$ 819,50K
Исторический максимум:
$ 0,0479
$ 0,0479$ 0,0479
Исторический минимум:
$ 0,001340170733203123
$ 0,001340170733203123$ 0,001340170733203123
Текущая цена:
$ 0,001639
$ 0,001639$ 0,001639

Токеномика Vestate (VES): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Vestate (VES) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов VES, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов VES.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VES, изучите текущую цену VES!

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История цены Vestate (VES)

Анализ истории цены VES помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.