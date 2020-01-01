Токеномика Vestate (VES) Откройте для себя ключевую информацию о Vestate (VES), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Vestate (VES) Vestate возглавляет революцию Real Estate 3.0, объединяя блокчейн с активами реального мира (RWA) на глобальном рынке недвижимости. Он токенизирует комиссионные, обеспечивая справедливую компенсацию посредством прозрачных транзакций. Платформа подготовлена к будущему переходу на Real Estate 3.0, формируя более доступную и справедливую индустрию недвижимости, теперь с акцентом на RWA. Официальный сайт: https://vestate.fund/ Whitepaper: https://docs.vestate.fund/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x1f557FB2aa33Dce484902695cA1374F413875519 Купить VES сейчас!

Токеномика и анализ цен Vestate (VES) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Vestate (VES), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 235,52K $ 235,52K $ 235,52K Общее предложение: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M Оборотное предложение: $ 143,70M $ 143,70M $ 143,70M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 819,50K $ 819,50K $ 819,50K Исторический максимум: $ 0,0479 $ 0,0479 $ 0,0479 Исторический минимум: $ 0,001340170733203123 $ 0,001340170733203123 $ 0,001340170733203123 Текущая цена: $ 0,001639 $ 0,001639 $ 0,001639 Узнайте больше о цене Vestate (VES)

Токеномика Vestate (VES): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Vestate (VES) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VES, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VES. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VES, изучите текущую цену VES!

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