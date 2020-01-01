Токеномика Vertus (VERT)

Токеномика Vertus (VERT)

Откройте для себя ключевую информацию о Vertus (VERT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Vertus (VERT)

Vertus – это кастодиальный кошелек на блокчейне TON, нацеленный на создание обширной экосистемы продуктов DeFi, доступных непосредственно через Telegram. Такая интеграция обеспечивает удобство использования, позволяя плавно войти в мир криптовалют.

Официальный сайт:
https://tonviewer.com/EQDfglfrf0Os38cKPHaOKqQenJpls2s0cey8acQFjPC_VERT?section=holders
Обозреватель блоков:
https://tonscan.org/jetton/EQDfglfrf0Os38cKPHaOKqQenJpls2s0cey8acQFjPC_VERT#transactions

Токеномика и анализ цен Vertus (VERT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Vertus (VERT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 662,32K
$ 662,32K$ 662,32K
Общее предложение:
$ 1,20B
$ 1,20B$ 1,20B
Оборотное предложение:
$ 527,20M
$ 527,20M$ 527,20M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,51M
$ 1,51M$ 1,51M
Исторический максимум:
$ 0,03
$ 0,03$ 0,03
Исторический минимум:
$ 0,000454048431274251
$ 0,000454048431274251$ 0,000454048431274251
Текущая цена:
$ 0,0012563
$ 0,0012563$ 0,0012563

Токеномика Vertus (VERT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Vertus (VERT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов VERT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов VERT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VERT, изучите текущую цену VERT!

Как купить VERT

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История цены Vertus (VERT)

Анализ истории цены VERT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены VERT

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.