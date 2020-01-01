Токеномика Vertus (VERT) Откройте для себя ключевую информацию о Vertus (VERT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Vertus (VERT) Vertus – это кастодиальный кошелек на блокчейне TON, нацеленный на создание обширной экосистемы продуктов DeFi, доступных непосредственно через Telegram. Такая интеграция обеспечивает удобство использования, позволяя плавно войти в мир криптовалют. Официальный сайт: https://tonviewer.com/EQDfglfrf0Os38cKPHaOKqQenJpls2s0cey8acQFjPC_VERT?section=holders Обозреватель блоков: https://tonscan.org/jetton/EQDfglfrf0Os38cKPHaOKqQenJpls2s0cey8acQFjPC_VERT#transactions Купить VERT сейчас!

Токеномика и анализ цен Vertus (VERT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Vertus (VERT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 662,32K $ 662,32K $ 662,32K Общее предложение: $ 1,20B $ 1,20B $ 1,20B Оборотное предложение: $ 527,20M $ 527,20M $ 527,20M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,51M $ 1,51M $ 1,51M Исторический максимум: $ 0,03 $ 0,03 $ 0,03 Исторический минимум: $ 0,000454048431274251 $ 0,000454048431274251 $ 0,000454048431274251 Текущая цена: $ 0,0012563 $ 0,0012563 $ 0,0012563 Узнайте больше о цене Vertus (VERT)

Токеномика Vertus (VERT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Vertus (VERT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VERT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VERT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VERT, изучите текущую цену VERT!

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