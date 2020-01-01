Токеномика Uquid (UQC) Откройте для себя ключевую информацию о Uquid (UQC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Uquid (UQC) UQUID ЯВЛЯЕТСЯ ВЕДУЩИМ WEB 3.0 ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ПОКУПОК И МОСТОМ МЕЖДУ 2 ТРИЛЛИОНАМИ МИЛЛИАРДНОГО РЫНКА БЛОКЧЕЙНА И 4 ТРИЛЛИОНАМИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ. Официальный сайт: https://uquidcoin.com Whitepaper: https://uquidcoin.com/pdf/Uquid_whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x8806926ab68eb5a7b909dcaf6fdbe5d93271d6e2 Купить UQC сейчас!

Токеномика и анализ цен Uquid (UQC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Uquid (UQC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 30,47M $ 30,47M $ 30,47M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 69,8 $ 69,8 $ 69,8 Исторический минимум: $ 0,0370745608992 $ 0,0370745608992 $ 0,0370745608992 Текущая цена: $ 3,047 $ 3,047 $ 3,047 Узнайте больше о цене Uquid (UQC)

Токеномика Uquid (UQC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Uquid (UQC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов UQC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов UQC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой UQC, изучите текущую цену UQC!

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