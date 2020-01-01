Токеномика Unipoly Coin (UNP)
Информация о Unipoly Coin (UNP)
UniPolyCoin изменит ваш игровой процесс с помощью RaidField 2! Сражайтесь на захватывающей многопользовательской арене и одержите победу. Каждая выполненная миссия означает не только победу вашей команды, но и возможность заработать UniPolyCoin — валюту чемпионов! Легко переводите свои UniPolyCoins в свой кошелек на популярных биржах и наслаждайтесь плодами своих упорных побед. Это не просто игра, это возможность. Играйте, побеждайте, зарабатывайте вместе с RaidField 2.
Токеномика и анализ цен Unipoly Coin (UNP)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Unipoly Coin (UNP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Unipoly Coin (UNP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Unipoly Coin (UNP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов UNP, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов UNP.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой UNP, изучите текущую цену UNP!
Как купить UNP
Заинтересованы в добавлении Unipoly Coin (UNP) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки UNP, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.
История цены Unipoly Coin (UNP)
Анализ истории цены UNP помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.
Прогноз цены UNP
Хотите узнать, куда может двигаться UNP? Наша страница прогноза цены UNP объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.
Почему вам стоит выбрать MEXC?
MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте
Отказ от ответственности
Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
Купить Unipoly Coin (UNP)
Сумма
1 UNP = 0,18991 USD