Токеномика Unipoly Coin (UNP)

Токеномика Unipoly Coin (UNP)

Откройте для себя ключевую информацию о Unipoly Coin (UNP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Unipoly Coin (UNP)

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Официальный сайт:
https://www.unipolycoin.com
Whitepaper:
https://unipolycoin.com/WhitepaperEn.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x23d7Ff057c696fEE679c60cEf61Fee6614218f04

Токеномика и анализ цен Unipoly Coin (UNP)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Unipoly Coin (UNP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 41,63M
$ 41,63M$ 41,63M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 219,23M
$ 219,23M$ 219,23M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 189,91M
$ 189,91M$ 189,91M
Исторический максимум:
$ 0,29954
$ 0,29954$ 0,29954
Исторический минимум:
$ 0,009826563500557434
$ 0,009826563500557434$ 0,009826563500557434
Текущая цена:
$ 0,18991
$ 0,18991$ 0,18991

Токеномика Unipoly Coin (UNP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Unipoly Coin (UNP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов UNP, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов UNP.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой UNP, изучите текущую цену UNP!

Как купить UNP

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История цены Unipoly Coin (UNP)

Анализ истории цены UNP помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены UNP

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.