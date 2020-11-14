Токеномика Unifi Protocol DAO (UNFI) Откройте для себя ключевую информацию о Unifi Protocol DAO (UNFI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Unifi Protocol DAO (UNFI) Протокол Unifi — это группа некастодиальных, совместимых, децентрализованных и многоцепочных смарт-контрактов, обеспечивающих строительные блоки для следующего поколения разработки DeFi. Unifi обеспечивает мост для соединения существующей экономики продуктов DeFi на основе Ethereum с растущими рынками DeFi на других блокчейнах. Официальный сайт: https://www.unifiprotocol.com/ Whitepaper: https://medium.com/unifiprotocol/introducing-the-unifi-protocol-2ad67bc8435 Обозреватель блоков: https://bscscan.com/address/0x728C5baC3C3e370E372Fc4671f9ef6916b814d8B Купить UNFI сейчас!

Токеномика и анализ цен Unifi Protocol DAO (UNFI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Unifi Protocol DAO (UNFI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,44M $ 1,44M $ 1,44M Общее предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Оборотное предложение: $ 9,55M $ 9,55M $ 9,55M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,51M $ 1,51M $ 1,51M Исторический максимум: $ 44,0355 $ 44,0355 $ 44,0355 Исторический минимум: $ 0,1505449120981024 $ 0,1505449120981024 $ 0,1505449120981024 Текущая цена: $ 0,1513 $ 0,1513 $ 0,1513 Узнайте больше о цене Unifi Protocol DAO (UNFI)

Токеномика Unifi Protocol DAO (UNFI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Unifi Protocol DAO (UNFI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов UNFI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов UNFI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой UNFI, изучите текущую цену UNFI!

Как купить UNFI Заинтересованы в добавлении Unifi Protocol DAO (UNFI) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки UNFI, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить UNFI на MEXC прямо сейчас!

История цены Unifi Protocol DAO (UNFI) Анализ истории цены UNFI помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены UNFI прямо сейчас!

Прогноз цены UNFI Хотите узнать, куда может двигаться UNFI? Наша страница прогноза цены UNFI объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена UNFI прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!