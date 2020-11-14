Токеномика Unifi Protocol DAO (UNFI)

Токеномика Unifi Protocol DAO (UNFI)

Откройте для себя ключевую информацию о Unifi Protocol DAO (UNFI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Unifi Protocol DAO (UNFI)

Протокол Unifi — это группа некастодиальных, совместимых, децентрализованных и многоцепочных смарт-контрактов, обеспечивающих строительные блоки для следующего поколения разработки DeFi. Unifi обеспечивает мост для соединения существующей экономики продуктов DeFi на основе Ethereum с растущими рынками DeFi на других блокчейнах.

Официальный сайт:
https://www.unifiprotocol.com/
Whitepaper:
https://medium.com/unifiprotocol/introducing-the-unifi-protocol-2ad67bc8435
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/address/0x728C5baC3C3e370E372Fc4671f9ef6916b814d8B

Токеномика и анализ цен Unifi Protocol DAO (UNFI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Unifi Protocol DAO (UNFI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,44M
$ 1,44M$ 1,44M
Общее предложение:
$ 10,00M
$ 10,00M$ 10,00M
Оборотное предложение:
$ 9,55M
$ 9,55M$ 9,55M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,51M
$ 1,51M$ 1,51M
Исторический максимум:
$ 44,0355
$ 44,0355$ 44,0355
Исторический минимум:
$ 0,1505449120981024
$ 0,1505449120981024$ 0,1505449120981024
Текущая цена:
$ 0,1513
$ 0,1513$ 0,1513

Токеномика Unifi Protocol DAO (UNFI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Unifi Protocol DAO (UNFI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов UNFI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов UNFI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой UNFI, изучите текущую цену UNFI!

Как купить UNFI

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История цены Unifi Protocol DAO (UNFI)

Анализ истории цены UNFI помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены UNFI

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.