Токеномика Unicorn Fart Dust (UFD) Откройте для себя ключевую информацию о Unicorn Fart Dust (UFD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Unicorn Fart Dust (UFD) Unicorn Fart Dust – мемкоин в сети Solana. Официальный сайт: https://unicornfartdust.com/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/eL5fUxj2J4CiQsmW85k5FG9DvuQjjUoBHoQBi2Kpump Купить UFD сейчас!

Токеномика и анализ цен Unicorn Fart Dust (UFD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Unicorn Fart Dust (UFD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 22,17M $ 22,17M $ 22,17M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 22,17M $ 22,17M $ 22,17M Исторический максимум: $ 0,43094 $ 0,43094 $ 0,43094 Исторический минимум: $ 0,013946593965305528 $ 0,013946593965305528 $ 0,013946593965305528 Текущая цена: $ 0,02217 $ 0,02217 $ 0,02217 Узнайте больше о цене Unicorn Fart Dust (UFD)

Токеномика Unicorn Fart Dust (UFD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Unicorn Fart Dust (UFD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов UFD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов UFD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой UFD, изучите текущую цену UFD!

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