Токеномика U2U Network (U2U) Откройте для себя ключевую информацию о U2U Network (U2U), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о U2U Network (U2U) U2U Network – это модульный блокчейн 1 уровня, разработанный для экосистемы децентрализованных сетей физической инфраструктуры (DePIN). U2U работает на основе технологии подсетей и поддерживается Kucoin Ventures, Chain Capital, Cointelegraph, IDG Blockchain, JDI, Blockhive и другими. U2U решает проблемы масштабирования с помощью независимых подсетей, управляющих своими собственными данными, сохраняя при этом доказанную запись в основной сети. В отличие от Peaq Network и IoTex, подсети U2U адаптированы для таких секторов DePIN, как IoT, беспроводные сети, вычисления на GPU и децентрализованное хранение данных. Имея 80+ dApps, более 1 миллиона пользователей и 100 000+ ежедневных активных пользователей, U2U демонстрирует масштабируемость, адаптивность и лидерство в инновациях инфраструктуры DePIN. Официальный сайт: https://u2u.xyz/ Whitepaper: https://docs.u2u.xyz/u2u-whitepaper/ Обозреватель блоков: https://u2uscan.xyz/ Купить U2U сейчас!

Токеномика и анализ цен U2U Network (U2U) Изучите ключевые данные о токеномике и цене U2U Network (U2U), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 13,72M $ 13,72M $ 13,72M Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 1,53B $ 1,53B $ 1,53B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 89,89M $ 89,89M $ 89,89M Исторический максимум: $ 0,032 $ 0,032 $ 0,032 Исторический минимум: $ 0,003663940949886323 $ 0,003663940949886323 $ 0,003663940949886323 Текущая цена: $ 0,008989 $ 0,008989 $ 0,008989 Узнайте больше о цене U2U Network (U2U)

Токеномика U2U Network (U2U): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики U2U Network (U2U) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов U2U, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов U2U. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой U2U, изучите текущую цену U2U!

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