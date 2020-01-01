Токеномика U2U Network (U2U)

Токеномика U2U Network (U2U)

Откройте для себя ключевую информацию о U2U Network (U2U), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о U2U Network (U2U)

U2U Network – это модульный блокчейн 1 уровня, разработанный для экосистемы децентрализованных сетей физической инфраструктуры (DePIN). U2U работает на основе технологии подсетей и поддерживается Kucoin Ventures, Chain Capital, Cointelegraph, IDG Blockchain, JDI, Blockhive и другими. U2U решает проблемы масштабирования с помощью независимых подсетей, управляющих своими собственными данными, сохраняя при этом доказанную запись в основной сети. В отличие от Peaq Network и IoTex, подсети U2U адаптированы для таких секторов DePIN, как IoT, беспроводные сети, вычисления на GPU и децентрализованное хранение данных. Имея 80+ dApps, более 1 миллиона пользователей и 100 000+ ежедневных активных пользователей, U2U демонстрирует масштабируемость, адаптивность и лидерство в инновациях инфраструктуры DePIN.

Официальный сайт:
https://u2u.xyz/
Whitepaper:
https://docs.u2u.xyz/u2u-whitepaper/
Обозреватель блоков:
https://u2uscan.xyz/

Токеномика и анализ цен U2U Network (U2U)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене U2U Network (U2U), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 13,72M
$ 13,72M$ 13,72M
Общее предложение:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
Оборотное предложение:
$ 1,53B
$ 1,53B$ 1,53B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 89,89M
$ 89,89M$ 89,89M
Исторический максимум:
$ 0,032
$ 0,032$ 0,032
Исторический минимум:
$ 0,003663940949886323
$ 0,003663940949886323$ 0,003663940949886323
Текущая цена:
$ 0,008989
$ 0,008989$ 0,008989

Токеномика U2U Network (U2U): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики U2U Network (U2U) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов U2U, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов U2U.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой U2U, изучите текущую цену U2U!

Как купить U2U

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История цены U2U Network (U2U)

Анализ истории цены U2U помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены U2U

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.