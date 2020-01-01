Токеномика U2U Network (U2U)
Информация о U2U Network (U2U)
U2U Network – это модульный блокчейн 1 уровня, разработанный для экосистемы децентрализованных сетей физической инфраструктуры (DePIN). U2U работает на основе технологии подсетей и поддерживается Kucoin Ventures, Chain Capital, Cointelegraph, IDG Blockchain, JDI, Blockhive и другими. U2U решает проблемы масштабирования с помощью независимых подсетей, управляющих своими собственными данными, сохраняя при этом доказанную запись в основной сети. В отличие от Peaq Network и IoTex, подсети U2U адаптированы для таких секторов DePIN, как IoT, беспроводные сети, вычисления на GPU и децентрализованное хранение данных. Имея 80+ dApps, более 1 миллиона пользователей и 100 000+ ежедневных активных пользователей, U2U демонстрирует масштабируемость, адаптивность и лидерство в инновациях инфраструктуры DePIN.
Токеномика и анализ цен U2U Network (U2U)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене U2U Network (U2U), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика U2U Network (U2U): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики U2U Network (U2U) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов U2U, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов U2U.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой U2U, изучите текущую цену U2U!
Как купить U2U
Заинтересованы в добавлении U2U Network (U2U) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки U2U, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.
История цены U2U Network (U2U)
Анализ истории цены U2U помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.
Прогноз цены U2U
Хотите узнать, куда может двигаться U2U? Наша страница прогноза цены U2U объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.
Почему вам стоит выбрать MEXC?
MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте
Отказ от ответственности
Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
Купить U2U Network (U2U)
Сумма
1 U2U = 0,008989 USD