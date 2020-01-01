Токеномика TENUP (TUP)

Токеномика TENUP (TUP)

Откройте для себя ключевую информацию о TENUP (TUP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о TENUP (TUP)

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Официальный сайт:
https://tenup.io/
Whitepaper:
https://tenup.io/LIGHTPAPER.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x7714f320Adca62B149df2579361AfEC729c5FE6A

Токеномика и анализ цен TENUP (TUP)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене TENUP (TUP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 633,28K
$ 633,28K$ 633,28K
Общее предложение:
$ 192,00M
$ 192,00M$ 192,00M
Оборотное предложение:
$ 105,37M
$ 105,37M$ 105,37M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,15M
$ 1,15M$ 1,15M
Исторический максимум:
$ 0,05
$ 0,05$ 0,05
Исторический минимум:
$ 0,00222312
$ 0,00222312$ 0,00222312
Текущая цена:
$ 0,00601
$ 0,00601$ 0,00601

Токеномика TENUP (TUP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики TENUP (TUP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов TUP, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов TUP.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TUP, изучите текущую цену TUP!

Как купить TUP

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История цены TENUP (TUP)

Анализ истории цены TUP помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены TUP

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.