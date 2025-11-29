Что такое TTN

Токеномика и анализ цен TOYOW (TTN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене TOYOW (TTN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 129,70M $ 129,70M $ 129,70M Исторический максимум: $ 0,1692 $ 0,1692 $ 0,1692 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,1297 $ 0,1297 $ 0,1297 Узнайте больше о цене TOYOW (TTN) Купить TTN сейчас!

Информация о TOYOW (TTN) TOYOW – это мультикатегорийный маркетплейс активов реального мира (RWA), предлагающий токенизацию реальных объектов из разных сфер. Платформа TOYOW основана на технологии блокчейна и позволяет пользователям создавать, продавать, покупать и обменивать цифровые токены, представляющие реальные активы – такие как сырьевые товары, недвижимость, произведения искусства, фильмы, музыку и многое другое. Официальный сайт: https://www.toyowtoken.com/ Whitepaper: https://www.toyowtoken.com/files/ToyowTokenWhitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://basescan.org/token/0x225530E4AfCdB5eCcb96AF7a45d94452A10A3879

Токеномика TOYOW (TTN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики TOYOW (TTN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TTN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TTN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TTN, изучите текущую цену TTN!

Как купить TTN Заинтересованы в добавлении TOYOW (TTN) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки TTN, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить TTN на MEXC прямо сейчас! История цены TOYOW (TTN) Анализ истории цены TTN помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены TTN прямо сейчас! Прогноз цены TTN Хотите узнать, куда может двигаться TTN? Наша страница прогноза цены TTN объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена TTN прямо сейчас!

