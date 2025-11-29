Токеномика TOYOW (TTN)

Токеномика TOYOW (TTN)

Откройте для себя ключевую информацию о TOYOW (TTN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-29 01:41:40 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен TOYOW (TTN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене TOYOW (TTN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 129,70M
$ 129,70M$ 129,70M
Исторический максимум:
$ 0,1692
$ 0,1692$ 0,1692
Исторический минимум:
Текущая цена:
$ 0,1297
$ 0,1297$ 0,1297

Информация о TOYOW (TTN)

TOYOW – это мультикатегорийный маркетплейс активов реального мира (RWA), предлагающий токенизацию реальных объектов из разных сфер. Платформа TOYOW основана на технологии блокчейна и позволяет пользователям создавать, продавать, покупать и обменивать цифровые токены, представляющие реальные активы – такие как сырьевые товары, недвижимость, произведения искусства, фильмы, музыку и многое другое.

Официальный сайт:
https://www.toyowtoken.com/
Whitepaper:
https://www.toyowtoken.com/files/ToyowTokenWhitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://basescan.org/token/0x225530E4AfCdB5eCcb96AF7a45d94452A10A3879

Токеномика TOYOW (TTN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики TOYOW (TTN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов TTN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов TTN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TTN, изучите текущую цену TTN!

Как купить TTN

Заинтересованы в добавлении TOYOW (TTN) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки TTN, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены TOYOW (TTN)

Анализ истории цены TTN помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены TTN

Хотите узнать, куда может двигаться TTN? Наша страница прогноза цены TTN объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

