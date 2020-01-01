Токеномика TRVL (TRVL)

Токеномика TRVL (TRVL)

Откройте для себя ключевую информацию о TRVL (TRVL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о TRVL (TRVL)

Dtravel is a decentralized platform for members of the home sharing economy that facilitates short-term accommodation discovery, bookings and payments, with up to 50% lower fees than competing platforms. Dtravel is a decentralized autonomous organization (DAO): a community-owned and governed ecosystem that operates for the benefit of its community members comprising hosts, guests, contributors and TRVL token holders.

Официальный сайт:
http://www.dtravel.com/
Whitepaper:
https://docs.dtravel.com/
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x6a8Fd46F88dBD7bdC2D536C604f811C63052ce0F

Токеномика и анализ цен TRVL (TRVL)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене TRVL (TRVL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 2,37M
$ 2,37M$ 2,37M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 416,65M
$ 416,65M$ 416,65M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 5,68M
$ 5,68M$ 5,68M
Исторический максимум:
$ 1,5681
$ 1,5681$ 1,5681
Исторический минимум:
$ 0,005121316692487361
$ 0,005121316692487361$ 0,005121316692487361
Текущая цена:
$ 0,005678
$ 0,005678$ 0,005678

Токеномика TRVL (TRVL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики TRVL (TRVL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов TRVL, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов TRVL.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TRVL, изучите текущую цену TRVL!

Как купить TRVL

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История цены TRVL (TRVL)

Анализ истории цены TRVL помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены TRVL

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.