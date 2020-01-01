Токеномика TRVL (TRVL) Откройте для себя ключевую информацию о TRVL (TRVL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о TRVL (TRVL) Dtravel is a decentralized platform for members of the home sharing economy that facilitates short-term accommodation discovery, bookings and payments, with up to 50% lower fees than competing platforms. Dtravel is a decentralized autonomous organization (DAO): a community-owned and governed ecosystem that operates for the benefit of its community members comprising hosts, guests, contributors and TRVL token holders. Официальный сайт: http://www.dtravel.com/ Whitepaper: https://docs.dtravel.com/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x6a8Fd46F88dBD7bdC2D536C604f811C63052ce0F Купить TRVL сейчас!

Токеномика и анализ цен TRVL (TRVL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене TRVL (TRVL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,37M $ 2,37M $ 2,37M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 416,65M $ 416,65M $ 416,65M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,68M $ 5,68M $ 5,68M Исторический максимум: $ 1,5681 $ 1,5681 $ 1,5681 Исторический минимум: $ 0,005121316692487361 $ 0,005121316692487361 $ 0,005121316692487361 Текущая цена: $ 0,005678 $ 0,005678 $ 0,005678 Узнайте больше о цене TRVL (TRVL)

Токеномика TRVL (TRVL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики TRVL (TRVL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TRVL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TRVL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TRVL, изучите текущую цену TRVL!

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