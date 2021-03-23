Токеномика Telos (TLOS)
Информация о Telos (TLOS)
Telos — это самый быстрый и экономичный собственный блокчейн, доступный на данный момент. Полностью децентрализованный блокчейн, сетевые взаимодействия и транзакции спроектированы так, чтобы быть сверхнизкими по стоимости и масштабируемыми. Mainnet работает уже более 2 лет, и более 100 dApps называют Telos своим домом. По данным сайта Blocktivity.info, Telos — самый активный блокчейн на планете. Telos разрабатывается основной командой из более чем 30 участников с использованием базы кода с открытым исходным кодом и имеет ведущую систему управления цепочкой и виртуальную машину Ethereum в разработке.
Токеномика и анализ цен Telos (TLOS)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Telos (TLOS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Telos (TLOS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Telos (TLOS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов TLOS, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов TLOS.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TLOS, изучите текущую цену TLOS!
Как купить TLOS
Заинтересованы в добавлении Telos (TLOS) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки TLOS, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.
История цены Telos (TLOS)
Анализ истории цены TLOS помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.
Прогноз цены TLOS
Хотите узнать, куда может двигаться TLOS? Наша страница прогноза цены TLOS объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.
Почему вам стоит выбрать MEXC?
MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте
Отказ от ответственности
Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
Купить Telos (TLOS)
Сумма
1 TLOS = 0,03674 USD