Токеномика Telos (TLOS) Откройте для себя ключевую информацию о Telos (TLOS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Telos (TLOS) Telos — это самый быстрый и экономичный собственный блокчейн, доступный на данный момент. Полностью децентрализованный блокчейн, сетевые взаимодействия и транзакции спроектированы так, чтобы быть сверхнизкими по стоимости и масштабируемыми. Mainnet работает уже более 2 лет, и более 100 dApps называют Telos своим домом. По данным сайта Blocktivity.info, Telos — самый активный блокчейн на планете. Telos разрабатывается основной командой из более чем 30 участников с использованием базы кода с открытым исходным кодом и имеет ведущую систему управления цепочкой и виртуальную машину Ethereum в разработке. Официальный сайт: https://telos.net/ Whitepaper: https://telos.net/whitepaper Обозреватель блоков: https://teloscan.io Купить TLOS сейчас!

Токеномика и анализ цен Telos (TLOS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Telos (TLOS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 16,05M $ 16,05M $ 16,05M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 436,82M $ 436,82M $ 436,82M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 1,42786 $ 1,42786 $ 1,42786 Исторический минимум: $ 0,00975328 $ 0,00975328 $ 0,00975328 Текущая цена: $ 0,03674 $ 0,03674 $ 0,03674 Узнайте больше о цене Telos (TLOS)

Токеномика Telos (TLOS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Telos (TLOS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TLOS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TLOS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TLOS, изучите текущую цену TLOS!

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