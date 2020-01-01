Токеномика Thala (THL)

Токеномика Thala (THL)

Откройте для себя ключевую информацию о Thala (THL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Thala (THL)

Thala - ведущий протокол DeFi на Aptos. У него есть стэйблкоин, AMM, launchpad для токенов, а в ближайшее время будет запущен продукт LSD+RWA.

Официальный сайт:
https://www.thala.fi/
Whitepaper:
https://docs.thala.fi/thala-protocol-design/
Обозреватель блоков:
https://explorer.aptoslabs.com/account/0x7fd500c11216f0fe3095d0c4b8aa4d64a4e2e04f83758462f2b127255643615/coins

Токеномика и анализ цен Thala (THL)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Thala (THL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 6,06M
$ 6,06M$ 6,06M
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 49,02M
$ 49,02M$ 49,02M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 12,37M
$ 12,37M$ 12,37M
Исторический максимум:
$ 3,3
$ 3,3$ 3,3
Исторический минимум:
$ 0,09371051889644796
$ 0,09371051889644796$ 0,09371051889644796
Текущая цена:
$ 0,1237
$ 0,1237$ 0,1237

Токеномика Thala (THL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Thala (THL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов THL, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов THL.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой THL, изучите текущую цену THL!

Как купить THL

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История цены Thala (THL)

Анализ истории цены THL помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены THL

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.