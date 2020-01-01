Токеномика Thala (THL) Откройте для себя ключевую информацию о Thala (THL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Thala (THL) Thala - ведущий протокол DeFi на Aptos. У него есть стэйблкоин, AMM, launchpad для токенов, а в ближайшее время будет запущен продукт LSD+RWA. Официальный сайт: https://www.thala.fi/ Whitepaper: https://docs.thala.fi/thala-protocol-design/ Обозреватель блоков: https://explorer.aptoslabs.com/account/0x7fd500c11216f0fe3095d0c4b8aa4d64a4e2e04f83758462f2b127255643615/coins Купить THL сейчас!

Токеномика и анализ цен Thala (THL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Thala (THL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6,06M $ 6,06M $ 6,06M Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 49,02M $ 49,02M $ 49,02M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 12,37M $ 12,37M $ 12,37M Исторический максимум: $ 3,3 $ 3,3 $ 3,3 Исторический минимум: $ 0,09371051889644796 $ 0,09371051889644796 $ 0,09371051889644796 Текущая цена: $ 0,1237 $ 0,1237 $ 0,1237 Узнайте больше о цене Thala (THL)

Токеномика Thala (THL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Thala (THL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов THL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов THL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой THL, изучите текущую цену THL!

Как купить THL Заинтересованы в добавлении Thala (THL) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки THL, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить THL на MEXC прямо сейчас!

История цены Thala (THL) Анализ истории цены THL помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены THL прямо сейчас!

Прогноз цены THL Хотите узнать, куда может двигаться THL? Наша страница прогноза цены THL объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена THL прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!