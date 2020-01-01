Токеномика Terraport (TERRA)

Токеномика Terraport (TERRA)

Откройте для себя ключевую информацию о Terraport (TERRA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Terraport (TERRA)

Terraport — это автономная платформа DeFi, использующая смарт-контракты на блокчейне Terra Classic и основанная на модели экономики замкнутого цикла, способной к бесконечному самоподдержанию. Вся экосистема поддерживается собственным дефляционным токеном под названием $TERRA, который будет использоваться для доступа к различным функциям платформы.

Официальный сайт:
https://terraport.finance
Whitepaper:
https://terraport.gitbook.io/terraport-docs/
Обозреватель блоков:
https://finder.terraport.finance/mainnet/address/terra1ex0hjv3wurhj4wgup4jzlzaqj4av6xqd8le4etml7rg9rs207y4s8cdvrp

Токеномика и анализ цен Terraport (TERRA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Terraport (TERRA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,12538
$ 0,12538$ 0,12538
Исторический минимум:
$ 0,002817622276157701
$ 0,002817622276157701$ 0,002817622276157701
Текущая цена:
$ 0,00323
$ 0,00323$ 0,00323

Токеномика Terraport (TERRA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Terraport (TERRA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов TERRA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов TERRA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TERRA, изучите текущую цену TERRA!

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История цены Terraport (TERRA)

Анализ истории цены TERRA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены TERRA

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.