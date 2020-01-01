Токеномика Terraport (TERRA) Откройте для себя ключевую информацию о Terraport (TERRA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Terraport (TERRA) Terraport — это автономная платформа DeFi, использующая смарт-контракты на блокчейне Terra Classic и основанная на модели экономики замкнутого цикла, способной к бесконечному самоподдержанию. Вся экосистема поддерживается собственным дефляционным токеном под названием $TERRA, который будет использоваться для доступа к различным функциям платформы. Официальный сайт: https://terraport.finance Whitepaper: https://terraport.gitbook.io/terraport-docs/ Обозреватель блоков: https://finder.terraport.finance/mainnet/address/terra1ex0hjv3wurhj4wgup4jzlzaqj4av6xqd8le4etml7rg9rs207y4s8cdvrp Купить TERRA сейчас!

Токеномика и анализ цен Terraport (TERRA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Terraport (TERRA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,12538 $ 0,12538 $ 0,12538 Исторический минимум: $ 0,002817622276157701 $ 0,002817622276157701 $ 0,002817622276157701 Текущая цена: $ 0,00323 $ 0,00323 $ 0,00323 Узнайте больше о цене Terraport (TERRA)

Токеномика Terraport (TERRA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Terraport (TERRA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TERRA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TERRA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TERRA, изучите текущую цену TERRA!

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