Токеномика Telcoin (TEL) Откройте для себя ключевую информацию о Telcoin (TEL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Telcoin (TEL) Telcoin (TEL) – это нативное средство обмена, резервный актив и протокольный токен децентрализованной финансовой платформы Telcoin, принадлежащей пользователям. TEL обеспечивает конечным пользователям беспрепятственный доступ к глобальному набору децентрализованных финансовых продуктов, принадлежащих пользователям. Официальный сайт: https://www.telco.in/ Whitepaper: https://forum.telcoin.org/t/tgip1-establishing-the-telcoin-platform-and-association/135 Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x467Bccd9d29f223BcE8043b84E8C8B282827790F Купить TEL сейчас!

Токеномика и анализ цен Telcoin (TEL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Telcoin (TEL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 356,38M $ 356,38M $ 356,38M Общее предложение: $ 100,00B $ 100,00B $ 100,00B Оборотное предложение: $ 91,01B $ 91,01B $ 91,01B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 391,60M $ 391,60M $ 391,60M Исторический максимум: $ 0,013374 $ 0,013374 $ 0,013374 Исторический минимум: $ 0,0000651563082403 $ 0,0000651563082403 $ 0,0000651563082403 Текущая цена: $ 0,003916 $ 0,003916 $ 0,003916 Узнайте больше о цене Telcoin (TEL)

Токеномика Telcoin (TEL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Telcoin (TEL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TEL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TEL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TEL, изучите текущую цену TEL!

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