Токеномика Telcoin (TEL)

Токеномика Telcoin (TEL)

Откройте для себя ключевую информацию о Telcoin (TEL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Telcoin (TEL)

Telcoin (TEL) – это нативное средство обмена, резервный актив и протокольный токен децентрализованной финансовой платформы Telcoin, принадлежащей пользователям. TEL обеспечивает конечным пользователям беспрепятственный доступ к глобальному набору децентрализованных финансовых продуктов, принадлежащих пользователям.

Официальный сайт:
https://www.telco.in/
Whitepaper:
https://forum.telcoin.org/t/tgip1-establishing-the-telcoin-platform-and-association/135
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x467Bccd9d29f223BcE8043b84E8C8B282827790F

Токеномика и анализ цен Telcoin (TEL)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Telcoin (TEL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 356,38M
$ 356,38M$ 356,38M
Общее предложение:
$ 100,00B
$ 100,00B$ 100,00B
Оборотное предложение:
$ 91,01B
$ 91,01B$ 91,01B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 391,60M
$ 391,60M$ 391,60M
Исторический максимум:
$ 0,013374
$ 0,013374$ 0,013374
Исторический минимум:
$ 0,0000651563082403
$ 0,0000651563082403$ 0,0000651563082403
Текущая цена:
$ 0,003916
$ 0,003916$ 0,003916

Токеномика Telcoin (TEL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Telcoin (TEL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов TEL, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов TEL.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TEL, изучите текущую цену TEL!

Как купить TEL

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История цены Telcoin (TEL)

Анализ истории цены TEL помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.