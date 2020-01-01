Токеномика TonCapy (TCAPY)

Токеномика TonCapy (TCAPY)

Откройте для себя ключевую информацию о TonCapy (TCAPY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о TonCapy (TCAPY)

TonCapy – это Web3-проект в мощной экосистеме, поддерживаемый BingX, TingFoundation и инвестируемый UFIN LABs. Эти две компании привлекли более 20 миллионов пользователей и поддержали развитие более 200 проектов на различных блокчейнах. Благодаря стратегическому партнерству с 10 ведущими биржами, TonCapy стремится стать единорогом этого цикла халвинга.

Официальный сайт:
https://www.toncapy.com/
Whitepaper:
https://docs.toncapy.com
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x045c2767a6cae0a4551f40e4e8d250af94fe056b

Токеномика и анализ цен TonCapy (TCAPY)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене TonCapy (TCAPY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 888,00B
$ 888,00B$ 888,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 350,23M
$ 350,23M$ 350,23M
Исторический максимум:
$ 0,0410209
$ 0,0410209$ 0,0410209
Исторический минимум:
$ 0,000225653432619387
$ 0,000225653432619387$ 0,000225653432619387
Текущая цена:
$ 0,0003944
$ 0,0003944$ 0,0003944

Токеномика TonCapy (TCAPY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики TonCapy (TCAPY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов TCAPY, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов TCAPY.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TCAPY, изучите текущую цену TCAPY!

Как купить TCAPY

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История цены TonCapy (TCAPY)

Анализ истории цены TCAPY помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены TCAPY

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.