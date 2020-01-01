Токеномика TonCapy (TCAPY) Откройте для себя ключевую информацию о TonCapy (TCAPY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о TonCapy (TCAPY) TonCapy – это Web3-проект в мощной экосистеме, поддерживаемый BingX, TingFoundation и инвестируемый UFIN LABs. Эти две компании привлекли более 20 миллионов пользователей и поддержали развитие более 200 проектов на различных блокчейнах. Благодаря стратегическому партнерству с 10 ведущими биржами, TonCapy стремится стать единорогом этого цикла халвинга. Официальный сайт: https://www.toncapy.com/ Whitepaper: https://docs.toncapy.com Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x045c2767a6cae0a4551f40e4e8d250af94fe056b Купить TCAPY сейчас!

Токеномика и анализ цен TonCapy (TCAPY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене TonCapy (TCAPY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 888,00B $ 888,00B $ 888,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 350,23M $ 350,23M $ 350,23M Исторический максимум: $ 0,0410209 $ 0,0410209 $ 0,0410209 Исторический минимум: $ 0,000225653432619387 $ 0,000225653432619387 $ 0,000225653432619387 Текущая цена: $ 0,0003944 $ 0,0003944 $ 0,0003944 Узнайте больше о цене TonCapy (TCAPY)

Токеномика TonCapy (TCAPY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики TonCapy (TCAPY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TCAPY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TCAPY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TCAPY, изучите текущую цену TCAPY!

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