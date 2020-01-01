Токеномика TAP Protocol (TAP) Откройте для себя ключевую информацию о TAP Protocol (TAP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о TAP Protocol (TAP) Tap Protocol совершает революцию в Bitcoin, представляя первый смарт-контракт Bitcoin с прямым доступом к UTXO на 1 уровне Bitcoin. Благодаря бесшовной интеграции Tap создает мост между Ethereum и Bitcoin, позволяя осуществлять беспрецедентные свопы Bitcoin и кросс-чейн функциональность. Официальный сайт: https://www.tap-protocol.com/ Whitepaper: https://github.com/Trac-Systems/tap-protocol-specs Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x5e7F6e008C6d9D7AD4c7EB75Bd4ce62864cc7454 Купить TAP сейчас!

Токеномика и анализ цен TAP Protocol (TAP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене TAP Protocol (TAP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 21,00M $ 21,00M $ 21,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 8,55M $ 8,55M $ 8,55M Исторический максимум: $ 12,15 $ 12,15 $ 12,15 Исторический минимум: $ 0,4026881095264443 $ 0,4026881095264443 $ 0,4026881095264443 Текущая цена: $ 0,407 $ 0,407 $ 0,407 Узнайте больше о цене TAP Protocol (TAP)

Токеномика TAP Protocol (TAP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики TAP Protocol (TAP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TAP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TAP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TAP, изучите текущую цену TAP!

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