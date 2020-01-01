Токеномика TAP Protocol (TAP)

Токеномика TAP Protocol (TAP)

Откройте для себя ключевую информацию о TAP Protocol (TAP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о TAP Protocol (TAP)

Tap Protocol совершает революцию в Bitcoin, представляя первый смарт-контракт Bitcoin с прямым доступом к UTXO на 1 уровне Bitcoin. Благодаря бесшовной интеграции Tap создает мост между Ethereum и Bitcoin, позволяя осуществлять беспрецедентные свопы Bitcoin и кросс-чейн функциональность.

Официальный сайт:
https://www.tap-protocol.com/
Whitepaper:
https://github.com/Trac-Systems/tap-protocol-specs
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x5e7F6e008C6d9D7AD4c7EB75Bd4ce62864cc7454

Токеномика и анализ цен TAP Protocol (TAP)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене TAP Protocol (TAP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 21,00M
$ 21,00M$ 21,00M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 8,55M
$ 8,55M$ 8,55M
Исторический максимум:
$ 12,15
$ 12,15$ 12,15
Исторический минимум:
$ 0,4026881095264443
$ 0,4026881095264443$ 0,4026881095264443
Текущая цена:
$ 0,407
$ 0,407$ 0,407

Токеномика TAP Protocol (TAP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики TAP Protocol (TAP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов TAP, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов TAP.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TAP, изучите текущую цену TAP!

Как купить TAP

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История цены TAP Protocol (TAP)

Анализ истории цены TAP помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.