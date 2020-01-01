Токеномика TARS Protocol (TAI) Откройте для себя ключевую информацию о TARS Protocol (TAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о TARS Protocol (TAI) TARS Protocol — это масштабируемая модульная инфраструктурная платформа Web3, управляемая искусственным интеллектом, предназначенная для расширения возможностей проектов с помощью передовых решений искусственного интеллекта и универсального BaaS (блокчейн как услуга). Цель TARS — преодолеть разрыв между мирами искусственного интеллекта и Web3, предоставляя единую платформу для инструментов и услуг на базе искусственного интеллекта, позволяющую организациям и частным лицам легко переходить от Web2 к Web3. Официальный сайт: https://tars.pro/ Whitepaper: https://docs.tars.pro/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/Hax9LTgsQkze1YFychnBLtFH8gYbQKtKfWKKg2SP6gdD Купить TAI сейчас!

Токеномика и анализ цен TARS Protocol (TAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене TARS Protocol (TAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 78,93M $ 78,93M $ 78,93M Общее предложение: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M Оборотное предложение: $ 892,19M $ 892,19M $ 892,19M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 88,47M $ 88,47M $ 88,47M Исторический максимум: $ 0,49808 $ 0,49808 $ 0,49808 Исторический минимум: $ 0,02315821757289225 $ 0,02315821757289225 $ 0,02315821757289225 Текущая цена: $ 0,08847 $ 0,08847 $ 0,08847 Узнайте больше о цене TARS Protocol (TAI)

Токеномика TARS Protocol (TAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики TARS Protocol (TAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TAI, изучите текущую цену TAI!

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