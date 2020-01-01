Токеномика TARS Protocol (TAI)
Информация о TARS Protocol (TAI)
TARS Protocol — это масштабируемая модульная инфраструктурная платформа Web3, управляемая искусственным интеллектом, предназначенная для расширения возможностей проектов с помощью передовых решений искусственного интеллекта и универсального BaaS (блокчейн как услуга). Цель TARS — преодолеть разрыв между мирами искусственного интеллекта и Web3, предоставляя единую платформу для инструментов и услуг на базе искусственного интеллекта, позволяющую организациям и частным лицам легко переходить от Web2 к Web3.
Токеномика и анализ цен TARS Protocol (TAI)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене TARS Protocol (TAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика TARS Protocol (TAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики TARS Protocol (TAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов TAI, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов TAI.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TAI, изучите текущую цену TAI!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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1 TAI = 0,08847 USD