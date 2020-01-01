Токеномика TARS Protocol (TAI)

Токеномика TARS Protocol (TAI)

Откройте для себя ключевую информацию о TARS Protocol (TAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о TARS Protocol (TAI)

TARS Protocol — это масштабируемая модульная инфраструктурная платформа Web3, управляемая искусственным интеллектом, предназначенная для расширения возможностей проектов с помощью передовых решений искусственного интеллекта и универсального BaaS (блокчейн как услуга). Цель TARS — преодолеть разрыв между мирами искусственного интеллекта и Web3, предоставляя единую платформу для инструментов и услуг на базе искусственного интеллекта, позволяющую организациям и частным лицам легко переходить от Web2 к Web3.

Официальный сайт:
https://tars.pro/
Whitepaper:
https://docs.tars.pro/
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/Hax9LTgsQkze1YFychnBLtFH8gYbQKtKfWKKg2SP6gdD

Токеномика и анализ цен TARS Protocol (TAI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене TARS Protocol (TAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 78,93M
$ 78,93M$ 78,93M
Общее предложение:
$ 1000,00M
$ 1000,00M$ 1000,00M
Оборотное предложение:
$ 892,19M
$ 892,19M$ 892,19M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 88,47M
$ 88,47M$ 88,47M
Исторический максимум:
$ 0,49808
$ 0,49808$ 0,49808
Исторический минимум:
$ 0,02315821757289225
$ 0,02315821757289225$ 0,02315821757289225
Текущая цена:
$ 0,08847
$ 0,08847$ 0,08847

Токеномика TARS Protocol (TAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики TARS Protocol (TAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов TAI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов TAI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TAI, изучите текущую цену TAI!

Как купить TAI

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История цены TARS Protocol (TAI)

Анализ истории цены TAI помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.