Токеномика Tada (TADA)

Токеномика Tada (TADA)

Откройте для себя ключевую информацию о Tada (TADA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Tada (TADA)

Ta-da — это революционная платформа для микрозадач, изменяющая способ выполнения и вознаграждения за задачи. Мы стремимся стать первой децентрализованной и безопасной платформой для микрозадач в Web3. Наша цель — изменить несколько рынков с помощью единого решения. Мы революционизируем микрозадачи, подчеркивая высокое качество задач, выполненных нашим сообществом.

Официальный сайт:
https://ta-da.io/
Whitepaper:
https://docs.ta-da.io/introduction/overview
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/AY1emMxqWLJnHE2HkQvLdLyVpZdsLzq4S3tx5whCNQoC

Токеномика и анализ цен Tada (TADA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Tada (TADA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 2,54M
$ 2,54M$ 2,54M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 665,93M
$ 665,93M$ 665,93M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 3,82M
$ 3,82M$ 3,82M
Исторический максимум:
$ 0,045
$ 0,045$ 0,045
Исторический минимум:
$ 0,003464445899833761
$ 0,003464445899833761$ 0,003464445899833761
Текущая цена:
$ 0,003818
$ 0,003818$ 0,003818

Токеномика Tada (TADA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Tada (TADA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов TADA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов TADA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TADA, изучите текущую цену TADA!

Как купить TADA

Заинтересованы в добавлении Tada (TADA) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки TADA, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены Tada (TADA)

Анализ истории цены TADA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены TADA

Хотите узнать, куда может двигаться TADA? Наша страница прогноза цены TADA объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.