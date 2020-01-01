Токеномика Tada (TADA) Откройте для себя ключевую информацию о Tada (TADA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Tada (TADA) Ta-da — это революционная платформа для микрозадач, изменяющая способ выполнения и вознаграждения за задачи. Мы стремимся стать первой децентрализованной и безопасной платформой для микрозадач в Web3. Наша цель — изменить несколько рынков с помощью единого решения. Мы революционизируем микрозадачи, подчеркивая высокое качество задач, выполненных нашим сообществом. Официальный сайт: https://ta-da.io/ Whitepaper: https://docs.ta-da.io/introduction/overview Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/AY1emMxqWLJnHE2HkQvLdLyVpZdsLzq4S3tx5whCNQoC Купить TADA сейчас!

Токеномика и анализ цен Tada (TADA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Tada (TADA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,54M $ 2,54M $ 2,54M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 665,93M $ 665,93M $ 665,93M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,82M $ 3,82M $ 3,82M Исторический максимум: $ 0,045 $ 0,045 $ 0,045 Исторический минимум: $ 0,003464445899833761 $ 0,003464445899833761 $ 0,003464445899833761 Текущая цена: $ 0,003818 $ 0,003818 $ 0,003818 Узнайте больше о цене Tada (TADA)

Токеномика Tada (TADA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Tada (TADA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TADA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TADA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TADA, изучите текущую цену TADA!

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