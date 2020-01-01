Токеномика Swingby (SWINGBY)

Токеномика Swingby (SWINGBY)

Откройте для себя ключевую информацию о Swingby (SWINGBY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Swingby (SWINGBY)

Changer позволяет пользователям беспрепятственно осуществлять кросс-чейн обмен между 10 000+ виртуальными активами. Сочетая в себе лучшее из CeFi и DeFi, Changer станет универсальным криптовалютным магазином для всех пользователей.

Официальный сайт:
https://swingby.network
Whitepaper:
https://docs.swingby.network/SwingbySkybridge_WhitePaper_v1.0.1_1401222020.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x8287c7b963b405b7b8d467db9d79eec40625b13a

Токеномика и анализ цен Swingby (SWINGBY)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Swingby (SWINGBY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 648,74K
$ 648,74K$ 648,74K
Общее предложение:
$ 925,00M
$ 925,00M$ 925,00M
Оборотное предложение:
$ 889,79M
$ 889,79M$ 889,79M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 674,42K
$ 674,42K$ 674,42K
Исторический максимум:
$ 0,00415
$ 0,00415$ 0,00415
Исторический минимум:
$ 0,000070124516478627
$ 0,000070124516478627$ 0,000070124516478627
Текущая цена:
$ 0,0007291
$ 0,0007291$ 0,0007291

Токеномика Swingby (SWINGBY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Swingby (SWINGBY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SWINGBY, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SWINGBY.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SWINGBY, изучите текущую цену SWINGBY!

Как купить SWINGBY

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История цены Swingby (SWINGBY)

Анализ истории цены SWINGBY помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены SWINGBY

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.