Токеномика Swingby (SWINGBY) Откройте для себя ключевую информацию о Swingby (SWINGBY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен Swingby (SWINGBY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Swingby (SWINGBY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 648,74K $ 648,74K $ 648,74K Общее предложение: $ 925,00M $ 925,00M $ 925,00M Оборотное предложение: $ 889,79M $ 889,79M $ 889,79M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 674,42K $ 674,42K $ 674,42K Исторический максимум: $ 0,00415 $ 0,00415 $ 0,00415 Исторический минимум: $ 0,000070124516478627 $ 0,000070124516478627 $ 0,000070124516478627 Текущая цена: $ 0,0007291 $ 0,0007291 $ 0,0007291 Узнайте больше о цене Swingby (SWINGBY)

Токеномика Swingby (SWINGBY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Swingby (SWINGBY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SWINGBY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SWINGBY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SWINGBY, изучите текущую цену SWINGBY!

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