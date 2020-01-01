Токеномика Swell Network (SWELL) Откройте для себя ключевую информацию о Swell Network (SWELL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Swell Network (SWELL) Swell — это некостодиальный стейкинговый протокол, цель которого — обеспечить лучший в мире опыт ликвидного стейкинга и рестейкинга, упростить доступ к DeFi и одновременно способствовать безопасности будущего Ethereum и сервисов рестейкинга. Официальный сайт: https://www.swellnetwork.io/ Whitepaper: https://docs.swellnetwork.io/swell/what-is-swell Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x0a6E7Ba5042B38349e437ec6Db6214AEC7B35676 Купить SWELL сейчас!

Токеномика и анализ цен Swell Network (SWELL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Swell Network (SWELL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 19,03M $ 19,03M $ 19,03M Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 2,08B $ 2,08B $ 2,08B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 91,34M $ 91,34M $ 91,34M Исторический максимум: $ 0,07048 $ 0,07048 $ 0,07048 Исторический минимум: $ 0,007034496316403832 $ 0,007034496316403832 $ 0,007034496316403832 Текущая цена: $ 0,009134 $ 0,009134 $ 0,009134 Узнайте больше о цене Swell Network (SWELL)

Токеномика Swell Network (SWELL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Swell Network (SWELL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SWELL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SWELL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SWELL, изучите текущую цену SWELL!

Как купить SWELL Заинтересованы в добавлении Swell Network (SWELL) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки SWELL, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить SWELL на MEXC прямо сейчас!

История цены Swell Network (SWELL) Анализ истории цены SWELL помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены SWELL прямо сейчас!

Прогноз цены SWELL Хотите узнать, куда может двигаться SWELL? Наша страница прогноза цены SWELL объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена SWELL прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!