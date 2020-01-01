Токеномика Swell Network (SWELL)

Токеномика Swell Network (SWELL)

Откройте для себя ключевую информацию о Swell Network (SWELL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Swell Network (SWELL)

Swell — это некостодиальный стейкинговый протокол, цель которого — обеспечить лучший в мире опыт ликвидного стейкинга и рестейкинга, упростить доступ к DeFi и одновременно способствовать безопасности будущего Ethereum и сервисов рестейкинга.

Официальный сайт:
https://www.swellnetwork.io/
Whitepaper:
https://docs.swellnetwork.io/swell/what-is-swell
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x0a6E7Ba5042B38349e437ec6Db6214AEC7B35676

Токеномика и анализ цен Swell Network (SWELL)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Swell Network (SWELL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 19,03M
$ 19,03M$ 19,03M
Общее предложение:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
Оборотное предложение:
$ 2,08B
$ 2,08B$ 2,08B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 91,34M
$ 91,34M$ 91,34M
Исторический максимум:
$ 0,07048
$ 0,07048$ 0,07048
Исторический минимум:
$ 0,007034496316403832
$ 0,007034496316403832$ 0,007034496316403832
Текущая цена:
$ 0,009134
$ 0,009134$ 0,009134

Токеномика Swell Network (SWELL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Swell Network (SWELL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SWELL, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SWELL.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SWELL, изучите текущую цену SWELL!

Как купить SWELL

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История цены Swell Network (SWELL)

Анализ истории цены SWELL помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.