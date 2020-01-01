Токеномика SwissCheese (SWCH)

Токеномика SwissCheese (SWCH)

Откройте для себя ключевую информацию о SwissCheese (SWCH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о SwissCheese (SWCH)

Swisscheese — это революционная платформа на основе блокчейна, предназначенная для расширения возможностей индивидуальных инвесторов и продвижения полностью децентрализованной финансовой экосистемы.

Официальный сайт:
https://swisscheese.finance
Whitepaper:
https://swisscheese.finance/files/Swisschesse_Whitepaper_v3.pdf
Обозреватель блоков:
https://polygonscan.com/address/0x3ce1327867077b551ae9a6987bf10c9fd08edce1

Токеномика и анализ цен SwissCheese (SWCH)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене SwissCheese (SWCH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 9,45M
$ 9,45M$ 9,45M
Общее предложение:
$ 120,00M
$ 120,00M$ 120,00M
Оборотное предложение:
$ 43,75M
$ 43,75M$ 43,75M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 25,91M
$ 25,91M$ 25,91M
Исторический максимум:
$ 1,0301
$ 1,0301$ 1,0301
Исторический минимум:
$ 0,12011462546246503
$ 0,12011462546246503$ 0,12011462546246503
Текущая цена:
$ 0,2159
$ 0,2159$ 0,2159

Токеномика SwissCheese (SWCH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики SwissCheese (SWCH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SWCH, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SWCH.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SWCH, изучите текущую цену SWCH!

Как купить SWCH

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История цены SwissCheese (SWCH)

Анализ истории цены SWCH помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.