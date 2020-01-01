Токеномика SwissCheese (SWCH) Откройте для себя ключевую информацию о SwissCheese (SWCH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SwissCheese (SWCH) Swisscheese — это революционная платформа на основе блокчейна, предназначенная для расширения возможностей индивидуальных инвесторов и продвижения полностью децентрализованной финансовой экосистемы. Официальный сайт: https://swisscheese.finance Whitepaper: https://swisscheese.finance/files/Swisschesse_Whitepaper_v3.pdf Обозреватель блоков: https://polygonscan.com/address/0x3ce1327867077b551ae9a6987bf10c9fd08edce1 Купить SWCH сейчас!

Токеномика и анализ цен SwissCheese (SWCH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SwissCheese (SWCH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 9,45M $ 9,45M $ 9,45M Общее предложение: $ 120,00M $ 120,00M $ 120,00M Оборотное предложение: $ 43,75M $ 43,75M $ 43,75M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 25,91M $ 25,91M $ 25,91M Исторический максимум: $ 1,0301 $ 1,0301 $ 1,0301 Исторический минимум: $ 0,12011462546246503 $ 0,12011462546246503 $ 0,12011462546246503 Текущая цена: $ 0,2159 $ 0,2159 $ 0,2159 Узнайте больше о цене SwissCheese (SWCH)

Токеномика SwissCheese (SWCH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SwissCheese (SWCH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SWCH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SWCH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SWCH, изучите текущую цену SWCH!

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