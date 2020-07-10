Токеномика Trustswap (SWAP) Откройте для себя ключевую информацию о Trustswap (SWAP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Trustswap (SWAP) TrustSwap — это новая платформа, призванная помочь людям безопасно и надежно обменивать деньги. Это простой способ для вас и для любого человека в мире вместе совершать безопасные транзакции с криптовалютой. Официальный сайт: https://trustswap.com/ Whitepaper: https://trustswap.gitbook.io/trustswap/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xcc4304a31d09258b0029ea7fe63d032f52e44efe Купить SWAP сейчас!

Токеномика и анализ цен Trustswap (SWAP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Trustswap (SWAP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 9,10M $ 9,10M $ 9,10M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 5,37482 $ 5,37482 $ 5,37482 Исторический минимум: $ 0,0125283595814 $ 0,0125283595814 $ 0,0125283595814 Текущая цена: $ 0,09097 $ 0,09097 $ 0,09097 Узнайте больше о цене Trustswap (SWAP)

Токеномика Trustswap (SWAP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Trustswap (SWAP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SWAP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SWAP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SWAP, изучите текущую цену SWAP!

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