Токеномика Trustswap (SWAP)

Токеномика Trustswap (SWAP)

Откройте для себя ключевую информацию о Trustswap (SWAP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Trustswap (SWAP)

TrustSwap — это новая платформа, призванная помочь людям безопасно и надежно обменивать деньги. Это простой способ для вас и для любого человека в мире вместе совершать безопасные транзакции с криптовалютой.

Официальный сайт:
https://trustswap.com/
Whitepaper:
https://trustswap.gitbook.io/trustswap/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xcc4304a31d09258b0029ea7fe63d032f52e44efe

Токеномика и анализ цен Trustswap (SWAP)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Trustswap (SWAP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 9,10M
$ 9,10M$ 9,10M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 5,37482
$ 5,37482$ 5,37482
Исторический минимум:
$ 0,0125283595814
$ 0,0125283595814$ 0,0125283595814
Текущая цена:
$ 0,09097
$ 0,09097$ 0,09097

Токеномика Trustswap (SWAP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Trustswap (SWAP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SWAP, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SWAP.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SWAP, изучите текущую цену SWAP!

Как купить SWAP

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История цены Trustswap (SWAP)

Анализ истории цены SWAP помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены SWAP

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.