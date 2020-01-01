Токеномика Stake Vault Network (SVN) Откройте для себя ключевую информацию о Stake Vault Network (SVN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Stake Vault Network (SVN) Stake Vault - это революционный криптовалютный проект, призванный изменить экосистему стейкинга. Наши цели - это руководящие принципы, которые лежат в основе каждого решения, функции и инноваций в нашей платформе. Эти цели являются движущей силой нашей миссии по созданию безопасной, инклюзивной и эффективной экосистемы блокчейна. Официальный сайт: https://stakevaultnet.com/ Whitepaper: https://whitepaper.stakevaultnet.com/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xcE872DB165d4F5623AF9c29e03AFd416Bc5f67bc Купить SVN сейчас!

Токеномика и анализ цен Stake Vault Network (SVN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Stake Vault Network (SVN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 2,10B $ 2,10B $ 2,10B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 9,45M $ 9,45M $ 9,45M Исторический максимум: $ 0,9972 $ 0,9972 $ 0,9972 Исторический минимум: $ 0,001189354572874416 $ 0,001189354572874416 $ 0,001189354572874416 Текущая цена: $ 0,004501 $ 0,004501 $ 0,004501 Узнайте больше о цене Stake Vault Network (SVN)

Токеномика Stake Vault Network (SVN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Stake Vault Network (SVN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SVN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SVN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SVN, изучите текущую цену SVN!

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