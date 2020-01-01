Токеномика Slash Vision Labs (SVL)

Токеномика Slash Vision Labs (SVL)

Откройте для себя ключевую информацию о Slash Vision Labs (SVL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Slash Vision Labs (SVL)

Slash Vision Labs (SVL) - это проект, нацеленный на революцию в способах передачи ценностей, в частности, в сфере криптовалютных платежей. Slash является создателем первой в Японии кредитной карты, обеспеченной криптовалютой, призванной преодолеть разрыв между традиционными финансовыми системами и цифровыми валютами. Этот крипто-карточный продукт является частью более широкой стратегии SVL, направленной на привлечение следующей волны пользователей криптовалют. В основе этой экосистемы лежит токен SVL, предназначенный для перераспределения 100% дохода, полученного от платежных продуктов Slash, обратно в сообщество.

Официальный сайт:
https://slash.vision/
Whitepaper:
https://slash-fi.gitbook.io/docs/whitepaper/slash-project-white-paper
Обозреватель блоков:
https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=mantle&tab=transactions&tokenAddress=0xabbeed1d173541e0546b38b1c0394975be200000

Токеномика и анализ цен Slash Vision Labs (SVL)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Slash Vision Labs (SVL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 68,86M
$ 68,86M$ 68,86M
Исторический максимум:
$ 0,013
$ 0,013$ 0,013
Исторический минимум:
$ 0,002311652863941711
$ 0,002311652863941711$ 0,002311652863941711
Текущая цена:
$ 0,006886
$ 0,006886$ 0,006886

Токеномика Slash Vision Labs (SVL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Slash Vision Labs (SVL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SVL, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SVL.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SVL, изучите текущую цену SVL!

Как купить SVL

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История цены Slash Vision Labs (SVL)

Анализ истории цены SVL помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены SVL

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.