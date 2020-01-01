Токеномика Slash Vision Labs (SVL) Откройте для себя ключевую информацию о Slash Vision Labs (SVL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Slash Vision Labs (SVL) Slash Vision Labs (SVL) - это проект, нацеленный на революцию в способах передачи ценностей, в частности, в сфере криптовалютных платежей. Slash является создателем первой в Японии кредитной карты, обеспеченной криптовалютой, призванной преодолеть разрыв между традиционными финансовыми системами и цифровыми валютами. Этот крипто-карточный продукт является частью более широкой стратегии SVL, направленной на привлечение следующей волны пользователей криптовалют. В основе этой экосистемы лежит токен SVL, предназначенный для перераспределения 100% дохода, полученного от платежных продуктов Slash, обратно в сообщество. Официальный сайт: https://slash.vision/ Whitepaper: https://slash-fi.gitbook.io/docs/whitepaper/slash-project-white-paper Обозреватель блоков: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=mantle&tab=transactions&tokenAddress=0xabbeed1d173541e0546b38b1c0394975be200000 Купить SVL сейчас!

Токеномика и анализ цен Slash Vision Labs (SVL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Slash Vision Labs (SVL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 68,86M $ 68,86M $ 68,86M Исторический максимум: $ 0,013 $ 0,013 $ 0,013 Исторический минимум: $ 0,002311652863941711 $ 0,002311652863941711 $ 0,002311652863941711 Текущая цена: $ 0,006886 $ 0,006886 $ 0,006886 Узнайте больше о цене Slash Vision Labs (SVL)

Токеномика Slash Vision Labs (SVL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Slash Vision Labs (SVL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SVL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SVL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SVL, изучите текущую цену SVL!

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