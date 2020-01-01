Токеномика Storm Trade (STORM) Откройте для себя ключевую информацию о Storm Trade (STORM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Storm Trade (STORM) Storm Trade – это социально ориентированная платформа для торговли деривативами в Telegram, работающая на блокчейне TON. Она облегчает торговлю криптовалютами, форексом, акциями и товарами. Официальный сайт: https://storm.tg/ Whitepaper: https://docs.storm.tg/ Обозреватель блоков: https://tonviewer.com/EQBsosmcZrD6FHijA7qWGLw5wo_aH8UN435hi935jJ_STORM Купить STORM сейчас!

Токеномика и анализ цен Storm Trade (STORM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Storm Trade (STORM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4,30M $ 4,30M $ 4,30M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 258,23M $ 258,23M $ 258,23M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 16,67M $ 16,67M $ 16,67M Исторический максимум: $ 0,05753 $ 0,05753 $ 0,05753 Исторический минимум: $ 0,012536254962051229 $ 0,012536254962051229 $ 0,012536254962051229 Текущая цена: $ 0,01667 $ 0,01667 $ 0,01667 Узнайте больше о цене Storm Trade (STORM)

Токеномика Storm Trade (STORM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Storm Trade (STORM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов STORM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов STORM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой STORM, изучите текущую цену STORM!

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