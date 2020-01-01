Токеномика Upland (SPARKLET)

Токеномика Upland (SPARKLET)

Откройте для себя ключевую информацию о Upland (SPARKLET), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Upland (SPARKLET)

Upland - это иммерсивная игровая платформа 1 уровня, которая использует виртуальные свойства реального мира для вовлечения игроков, творцов, предпринимателей, разработчиков и брендов. Платформа использует принципы открытой метавселенной для создания цифровой экономики, где пользователи участвуют в различных игровых циклах и видах деятельности, зарабатывают внутриигровую валюту и взаимодействуют с живым сообществом. Сторонние разработчики могут подключать свои приложения Web2 и Web3 к платформе, получая выгоду от инфраструктуры, пользовательской базы и экономики Upland. Upland работает на блокчейне EOS, обеспечивая безопасную и масштабируемую среду для своей экосистемы. $SPARKLET - это нативный утилитарный токен Upland. Это токен стандарта ERC-20, который может быть перемещен на EOS и обратно.

Официальный сайт:
https://upland.me
Whitepaper:
https://guides.upland.me/sparklet
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x0bc37BEA9068a86C221B8bd71eA6228260DAD5A2

Токеномика и анализ цен Upland (SPARKLET)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Upland (SPARKLET), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 3,28M
$ 3,28M$ 3,28M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 204,09M
$ 204,09M$ 204,09M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 16,07M
$ 16,07M$ 16,07M
Исторический максимум:
$ 0,1798
$ 0,1798$ 0,1798
Исторический минимум:
$ 0,011986767956417886
$ 0,011986767956417886$ 0,011986767956417886
Текущая цена:
$ 0,01607
$ 0,01607$ 0,01607

Токеномика Upland (SPARKLET): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Upland (SPARKLET) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SPARKLET, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SPARKLET.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SPARKLET, изучите текущую цену SPARKLET!

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История цены Upland (SPARKLET)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.