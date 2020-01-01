Токеномика Upland (SPARKLET) Откройте для себя ключевую информацию о Upland (SPARKLET), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Upland (SPARKLET) Upland - это иммерсивная игровая платформа 1 уровня, которая использует виртуальные свойства реального мира для вовлечения игроков, творцов, предпринимателей, разработчиков и брендов. Платформа использует принципы открытой метавселенной для создания цифровой экономики, где пользователи участвуют в различных игровых циклах и видах деятельности, зарабатывают внутриигровую валюту и взаимодействуют с живым сообществом. Сторонние разработчики могут подключать свои приложения Web2 и Web3 к платформе, получая выгоду от инфраструктуры, пользовательской базы и экономики Upland. Upland работает на блокчейне EOS, обеспечивая безопасную и масштабируемую среду для своей экосистемы. $SPARKLET - это нативный утилитарный токен Upland. Это токен стандарта ERC-20, который может быть перемещен на EOS и обратно. Официальный сайт: https://upland.me Whitepaper: https://guides.upland.me/sparklet Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x0bc37BEA9068a86C221B8bd71eA6228260DAD5A2 Купить SPARKLET сейчас!

Токеномика и анализ цен Upland (SPARKLET) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Upland (SPARKLET), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,28M $ 3,28M $ 3,28M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 204,09M $ 204,09M $ 204,09M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 16,07M $ 16,07M $ 16,07M Исторический максимум: $ 0,1798 $ 0,1798 $ 0,1798 Исторический минимум: $ 0,011986767956417886 $ 0,011986767956417886 $ 0,011986767956417886 Текущая цена: $ 0,01607 $ 0,01607 $ 0,01607 Узнайте больше о цене Upland (SPARKLET)

Токеномика Upland (SPARKLET): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Upland (SPARKLET) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SPARKLET, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SPARKLET. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SPARKLET, изучите текущую цену SPARKLET!

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