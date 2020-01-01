Токеномика SoSoValue (SOSO)

Токеномика SoSoValue (SOSO)

Откройте для себя ключевую информацию о SoSoValue (SOSO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о SoSoValue (SOSO)

SoSoValue — это инвестиционная и исследовательская платформа на базе искусственного интеллекта, сочетающая эффективность централизованных финансов (CeFi) с прозрачностью децентрализованных финансов (DeFi), решая такие задачи, как информационная перегрузка и управление активами между блокчейнами на рынке криптовалют. Платформа включает два ключевых компонента: - AI-инструмент анализа крипторынка: агрегирует и анализирует большие объемы данных для предоставления четких и практичных рыночных инсайтов. - Децентрализованный протокол SSI: построен на EVM и предлагает низкий порог входа и высокоэффективное управление портфелем, преодолевая традиционные проблемы — высокие комиссии, медленные расчеты и ограниченный доступ к рынку. Интегрируя сильные стороны CeFi и DeFi, SoSoValue улучшает инвестиционные решения, упрощает управление капиталом и помогает инвесторам использовать возможности роста рынка.

Официальный сайт:
https://sosovalue.com/
Whitepaper:
https://sosovalue-white-paper.gitbook.io/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x76A0e27618462bDAC7a29104bdcfFf4E6BFCea2D

Токеномика и анализ цен SoSoValue (SOSO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене SoSoValue (SOSO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 63,22M
$ 63,22M$ 63,22M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 115,13M
$ 115,13M$ 115,13M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 549,10M
$ 549,10M$ 549,10M
Исторический максимум:
$ 1,5
$ 1,5$ 1,5
Исторический минимум:
$ 0,359832124129385
$ 0,359832124129385$ 0,359832124129385
Текущая цена:
$ 0,5491
$ 0,5491$ 0,5491

Токеномика SoSoValue (SOSO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики SoSoValue (SOSO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SOSO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SOSO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SOSO, изучите текущую цену SOSO!

Как купить SOSO

Заинтересованы в добавлении SoSoValue (SOSO) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки SOSO, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены SoSoValue (SOSO)

Анализ истории цены SOSO помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены SOSO

Хотите узнать, куда может двигаться SOSO? Наша страница прогноза цены SOSO объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.