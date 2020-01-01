Токеномика SoSoValue (SOSO) Откройте для себя ключевую информацию о SoSoValue (SOSO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SoSoValue (SOSO) SoSoValue — это инвестиционная и исследовательская платформа на базе искусственного интеллекта, сочетающая эффективность централизованных финансов (CeFi) с прозрачностью децентрализованных финансов (DeFi), решая такие задачи, как информационная перегрузка и управление активами между блокчейнами на рынке криптовалют. Платформа включает два ключевых компонента: - AI-инструмент анализа крипторынка: агрегирует и анализирует большие объемы данных для предоставления четких и практичных рыночных инсайтов. - Децентрализованный протокол SSI: построен на EVM и предлагает низкий порог входа и высокоэффективное управление портфелем, преодолевая традиционные проблемы — высокие комиссии, медленные расчеты и ограниченный доступ к рынку. Интегрируя сильные стороны CeFi и DeFi, SoSoValue улучшает инвестиционные решения, упрощает управление капиталом и помогает инвесторам использовать возможности роста рынка. Официальный сайт: https://sosovalue.com/ Whitepaper: https://sosovalue-white-paper.gitbook.io/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x76A0e27618462bDAC7a29104bdcfFf4E6BFCea2D Купить SOSO сейчас!

Токеномика и анализ цен SoSoValue (SOSO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SoSoValue (SOSO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 63,22M $ 63,22M $ 63,22M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 115,13M $ 115,13M $ 115,13M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 549,10M $ 549,10M $ 549,10M Исторический максимум: $ 1,5 $ 1,5 $ 1,5 Исторический минимум: $ 0,359832124129385 $ 0,359832124129385 $ 0,359832124129385 Текущая цена: $ 0,5491 $ 0,5491 $ 0,5491 Узнайте больше о цене SoSoValue (SOSO)

Токеномика SoSoValue (SOSO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SoSoValue (SOSO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SOSO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SOSO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SOSO, изучите текущую цену SOSO!

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