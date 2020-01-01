Токеномика SoSoValue (SOSO)
Информация о SoSoValue (SOSO)
SoSoValue — это инвестиционная и исследовательская платформа на базе искусственного интеллекта, сочетающая эффективность централизованных финансов (CeFi) с прозрачностью децентрализованных финансов (DeFi), решая такие задачи, как информационная перегрузка и управление активами между блокчейнами на рынке криптовалют. Платформа включает два ключевых компонента: - AI-инструмент анализа крипторынка: агрегирует и анализирует большие объемы данных для предоставления четких и практичных рыночных инсайтов. - Децентрализованный протокол SSI: построен на EVM и предлагает низкий порог входа и высокоэффективное управление портфелем, преодолевая традиционные проблемы — высокие комиссии, медленные расчеты и ограниченный доступ к рынку. Интегрируя сильные стороны CeFi и DeFi, SoSoValue улучшает инвестиционные решения, упрощает управление капиталом и помогает инвесторам использовать возможности роста рынка.
Токеномика и анализ цен SoSoValue (SOSO)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене SoSoValue (SOSO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика SoSoValue (SOSO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики SoSoValue (SOSO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов SOSO, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов SOSO.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SOSO, изучите текущую цену SOSO!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 SOSO = 0,5491 USD