Токеномика SOLVEX (SOLVEX) Откройте для себя ключевую информацию о SOLVEX (SOLVEX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SOLVEX (SOLVEX) Проект Solvex стремится предложить гораздо больше, чем просто конфиденциальность, адаптируясь к этой трансформации технологии блокчейн и создавая более широкий спектр сценариев использования. Мощная инфраструктура Privapp Network и ее пользовательская база, насчитывающая более 10 000 держателей, дают Solvex значительное преимущество в этой трансформации. Solvex упрощает сложность технологии блокчейн, превращая ее в удобную для пользователя структуру, и тем самым создает доступную, соответствующую нормам экосистему для всех. Основная миссия Solvex – объединить все преимущества блокчейна с простотой использования, предоставляя людям надежный, практичный и инновационный опыт, тем самым создавая прочный мост между миром блокчейна и реальным миром. Официальный сайт: https://solvex.network/ Whitepaper: https://solvex-network.gitbook.io/whitepaper Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x8c47fcbcf4fc23f57b59527a96ee3b0944c3946c Купить SOLVEX сейчас!

Токеномика и анализ цен SOLVEX (SOLVEX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SOLVEX (SOLVEX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4,21M $ 4,21M $ 4,21M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 49,53M $ 49,53M $ 49,53M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,492 $ 0,492 $ 0,492 Исторический минимум: $ 0,002923721992189495 $ 0,002923721992189495 $ 0,002923721992189495 Текущая цена: $ 0,085 $ 0,085 $ 0,085 Узнайте больше о цене SOLVEX (SOLVEX)

Токеномика SOLVEX (SOLVEX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SOLVEX (SOLVEX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SOLVEX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SOLVEX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SOLVEX, изучите текущую цену SOLVEX!

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