Токеномика SOLVEX (SOLVEX)
Информация о SOLVEX (SOLVEX)
Проект Solvex стремится предложить гораздо больше, чем просто конфиденциальность, адаптируясь к этой трансформации технологии блокчейн и создавая более широкий спектр сценариев использования. Мощная инфраструктура Privapp Network и ее пользовательская база, насчитывающая более 10 000 держателей, дают Solvex значительное преимущество в этой трансформации. Solvex упрощает сложность технологии блокчейн, превращая ее в удобную для пользователя структуру, и тем самым создает доступную, соответствующую нормам экосистему для всех. Основная миссия Solvex – объединить все преимущества блокчейна с простотой использования, предоставляя людям надежный, практичный и инновационный опыт, тем самым создавая прочный мост между миром блокчейна и реальным миром.
Токеномика и анализ цен SOLVEX (SOLVEX)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене SOLVEX (SOLVEX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика SOLVEX (SOLVEX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики SOLVEX (SOLVEX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов SOLVEX, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов SOLVEX.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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1 SOLVEX = 0,085 USD