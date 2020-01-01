Токеномика SOLVEX (SOLVEX)

Токеномика SOLVEX (SOLVEX)

Откройте для себя ключевую информацию о SOLVEX (SOLVEX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о SOLVEX (SOLVEX)

Проект Solvex стремится предложить гораздо больше, чем просто конфиденциальность, адаптируясь к этой трансформации технологии блокчейн и создавая более широкий спектр сценариев использования. Мощная инфраструктура Privapp Network и ее пользовательская база, насчитывающая более 10 000 держателей, дают Solvex значительное преимущество в этой трансформации. Solvex упрощает сложность технологии блокчейн, превращая ее в удобную для пользователя структуру, и тем самым создает доступную, соответствующую нормам экосистему для всех. Основная миссия Solvex – объединить все преимущества блокчейна с простотой использования, предоставляя людям надежный, практичный и инновационный опыт, тем самым создавая прочный мост между миром блокчейна и реальным миром.

Официальный сайт:
https://solvex.network/
Whitepaper:
https://solvex-network.gitbook.io/whitepaper
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x8c47fcbcf4fc23f57b59527a96ee3b0944c3946c

Токеномика и анализ цен SOLVEX (SOLVEX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене SOLVEX (SOLVEX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 4,21M
$ 4,21M$ 4,21M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 49,53M
$ 49,53M$ 49,53M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,492
$ 0,492$ 0,492
Исторический минимум:
$ 0,002923721992189495
$ 0,002923721992189495$ 0,002923721992189495
Текущая цена:
$ 0,085
$ 0,085$ 0,085

Токеномика SOLVEX (SOLVEX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики SOLVEX (SOLVEX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SOLVEX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SOLVEX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SOLVEX, изучите текущую цену SOLVEX!

Как купить SOLVEX

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История цены SOLVEX (SOLVEX)

Анализ истории цены SOLVEX помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.