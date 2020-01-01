Токеномика Solv Protocol (SOLV)

Токеномика Solv Protocol (SOLV)

Откройте для себя ключевую информацию о Solv Protocol (SOLV), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Solv Protocol (SOLV)

Ведущая платформа для стейкинга Bitcoin. Поддерживается SAL.

Официальный сайт:
https://Solv.finance/?chl=CMC
Whitepaper:
https://docs.solv.finance/solv-documentation/?chl=CMC
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0xabe8e5cabe24cb36df9540088fd7ce1175b9bc52

Токеномика и анализ цен Solv Protocol (SOLV)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Solv Protocol (SOLV), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 67,27M
$ 67,27M$ 67,27M
Общее предложение:
$ 9,66B
$ 9,66B$ 9,66B
Оборотное предложение:
$ 1,48B
$ 1,48B$ 1,48B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 438,27M
$ 438,27M$ 438,27M
Исторический максимум:
$ 0,19474
$ 0,19474$ 0,19474
Исторический минимум:
$ 0,021765277438440773
$ 0,021765277438440773$ 0,021765277438440773
Текущая цена:
$ 0,04537
$ 0,04537$ 0,04537

Токеномика Solv Protocol (SOLV): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Solv Protocol (SOLV) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SOLV, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SOLV.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SOLV, изучите текущую цену SOLV!

Как купить SOLV

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История цены Solv Protocol (SOLV)

Анализ истории цены SOLV помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.