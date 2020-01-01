Токеномика Solv Protocol (SOLV) Откройте для себя ключевую информацию о Solv Protocol (SOLV), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Solv Protocol (SOLV) Ведущая платформа для стейкинга Bitcoin. Поддерживается SAL. Официальный сайт: https://Solv.finance/?chl=CMC Whitepaper: https://docs.solv.finance/solv-documentation/?chl=CMC Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xabe8e5cabe24cb36df9540088fd7ce1175b9bc52 Купить SOLV сейчас!

Токеномика и анализ цен Solv Protocol (SOLV) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Solv Protocol (SOLV), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 67,27M $ 67,27M $ 67,27M Общее предложение: $ 9,66B $ 9,66B $ 9,66B Оборотное предложение: $ 1,48B $ 1,48B $ 1,48B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 438,27M $ 438,27M $ 438,27M Исторический максимум: $ 0,19474 $ 0,19474 $ 0,19474 Исторический минимум: $ 0,021765277438440773 $ 0,021765277438440773 $ 0,021765277438440773 Текущая цена: $ 0,04537 $ 0,04537 $ 0,04537 Узнайте больше о цене Solv Protocol (SOLV)

Токеномика Solv Protocol (SOLV): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Solv Protocol (SOLV) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SOLV, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SOLV. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SOLV, изучите текущую цену SOLV!

Как купить SOLV Заинтересованы в добавлении Solv Protocol (SOLV) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки SOLV, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить SOLV на MEXC прямо сейчас!

История цены Solv Protocol (SOLV) Анализ истории цены SOLV помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены SOLV прямо сейчас!

Прогноз цены SOLV Хотите узнать, куда может двигаться SOLV? Наша страница прогноза цены SOLV объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена SOLV прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!