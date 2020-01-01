Токеномика Soil (SOIL)

Токеномика Soil (SOIL)

Откройте для себя ключевую информацию о Soil (SOIL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Soil (SOIL)

Soil - это основанный на блокчейне протокол кредитования, который преодолевает разрыв между традиционными финансами и криптовалютным миром, изменяя корпоративный долг и инвестиции с фиксированной доходностью. Это долговой рынок, на котором состоявшиеся компании могут получить финансирование, а криптоинвесторы - ссудить свои стэйблкоины, чтобы получить доход от активов реального мира, существующих вне цепочки.

Официальный сайт:
https://soil.co/
Whitepaper:
https://docsend.com/view/bvmug7hb67ws3igm
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x54991328ab43c7d5d31c19d1b9fa048e77b5cd16

Токеномика и анализ цен Soil (SOIL)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Soil (SOIL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 10,42M
$ 10,42M$ 10,42M
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 33,04M
$ 33,04M$ 33,04M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 31,53M
$ 31,53M$ 31,53M
Исторический максимум:
$ 4
$ 4$ 4
Исторический минимум:
$ 0,09537159078089791
$ 0,09537159078089791$ 0,09537159078089791
Текущая цена:
$ 0,3153
$ 0,3153$ 0,3153

Токеномика Soil (SOIL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Soil (SOIL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SOIL, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SOIL.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SOIL, изучите текущую цену SOIL!

Как купить SOIL

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История цены Soil (SOIL)

Анализ истории цены SOIL помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены SOIL

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.