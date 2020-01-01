Токеномика Soil (SOIL) Откройте для себя ключевую информацию о Soil (SOIL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Soil (SOIL) Soil - это основанный на блокчейне протокол кредитования, который преодолевает разрыв между традиционными финансами и криптовалютным миром, изменяя корпоративный долг и инвестиции с фиксированной доходностью. Это долговой рынок, на котором состоявшиеся компании могут получить финансирование, а криптоинвесторы - ссудить свои стэйблкоины, чтобы получить доход от активов реального мира, существующих вне цепочки. Официальный сайт: https://soil.co/ Whitepaper: https://docsend.com/view/bvmug7hb67ws3igm Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x54991328ab43c7d5d31c19d1b9fa048e77b5cd16 Купить SOIL сейчас!

Токеномика и анализ цен Soil (SOIL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Soil (SOIL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 10,42M $ 10,42M $ 10,42M Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 33,04M $ 33,04M $ 33,04M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 31,53M $ 31,53M $ 31,53M Исторический максимум: $ 4 $ 4 $ 4 Исторический минимум: $ 0,09537159078089791 $ 0,09537159078089791 $ 0,09537159078089791 Текущая цена: $ 0,3153 $ 0,3153 $ 0,3153 Узнайте больше о цене Soil (SOIL)

Токеномика Soil (SOIL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Soil (SOIL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SOIL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SOIL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SOIL, изучите текущую цену SOIL!

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