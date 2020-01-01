Токеномика SwarmNode.ai (SNAI) Откройте для себя ключевую информацию о SwarmNode.ai (SNAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SwarmNode.ai (SNAI) SwarmNode позволяет вам запускать Python-агентов в облаке без необходимости управлять серверами. Агент может быть запланирован для выполнения в определенное время или выполнен вручную через пользовательский интерфейс, REST API или Python SDK. Официальный сайт: https://swarmnode.ai/ Whitepaper: https://swarmnode.ai/docs/getting-started/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/Hjw6bEcHtbHGpQr8onG3izfJY5DJiWdt7uk2BfdSpump Купить SNAI сейчас!

Токеномика и анализ цен SwarmNode.ai (SNAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SwarmNode.ai (SNAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 5,21M $ 5,21M $ 5,21M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 902,46M $ 902,46M $ 902,46M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,135 $ 0,135 $ 0,135 Исторический минимум: $ 0,000926233159983312 $ 0,000926233159983312 $ 0,000926233159983312 Текущая цена: $ 0,005776 $ 0,005776 $ 0,005776 Узнайте больше о цене SwarmNode.ai (SNAI)

Токеномика SwarmNode.ai (SNAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SwarmNode.ai (SNAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SNAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SNAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SNAI, изучите текущую цену SNAI!

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