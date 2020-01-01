Токеномика SIX (SIX)

Токеномика SIX (SIX)

Откройте для себя ключевую информацию о SIX (SIX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о SIX (SIX)

Проект SIX Network направлен на раскрытие истинной силы цифровых активов с помощью блокчейна и смарт-контрактов для создания эффективных децентрализованных финансовых услуг и инфраструктуры блокчейна, необходимой для бизнеса.

Официальный сайт:
https://six.network/
Whitepaper:
https://sixnetwork.gitbook.io/six-network
Обозреватель блоков:
https://stellar.expert/explorer/public/asset/SIX-GDMS6EECOH6MBMCP3FYRYEVRBIV3TQGLOFQIPVAITBRJUMTI6V7A2X6Z

Токеномика и анализ цен SIX (SIX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене SIX (SIX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 20,13M
$ 20,13M$ 20,13M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 850,97M
$ 850,97M$ 850,97M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 23,66M
$ 23,66M$ 23,66M
Исторический максимум:
$ 0,05959
$ 0,05959$ 0,05959
Исторический минимум:
$ 0,00405629769192
$ 0,00405629769192$ 0,00405629769192
Текущая цена:
$ 0,02366
$ 0,02366$ 0,02366

Токеномика SIX (SIX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики SIX (SIX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SIX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SIX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SIX, изучите текущую цену SIX!

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История цены SIX (SIX)

Анализ истории цены SIX помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.