Токеномика SIX (SIX) Откройте для себя ключевую информацию о SIX (SIX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SIX (SIX) Проект SIX Network направлен на раскрытие истинной силы цифровых активов с помощью блокчейна и смарт-контрактов для создания эффективных децентрализованных финансовых услуг и инфраструктуры блокчейна, необходимой для бизнеса. Официальный сайт: https://six.network/ Whitepaper: https://sixnetwork.gitbook.io/six-network Обозреватель блоков: https://stellar.expert/explorer/public/asset/SIX-GDMS6EECOH6MBMCP3FYRYEVRBIV3TQGLOFQIPVAITBRJUMTI6V7A2X6Z Купить SIX сейчас!

Токеномика и анализ цен SIX (SIX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SIX (SIX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 20,13M $ 20,13M $ 20,13M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 850,97M $ 850,97M $ 850,97M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 23,66M $ 23,66M $ 23,66M Исторический максимум: $ 0,05959 $ 0,05959 $ 0,05959 Исторический минимум: $ 0,00405629769192 $ 0,00405629769192 $ 0,00405629769192 Текущая цена: $ 0,02366 $ 0,02366 $ 0,02366 Узнайте больше о цене SIX (SIX)

Токеномика SIX (SIX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SIX (SIX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SIX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SIX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SIX, изучите текущую цену SIX!

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