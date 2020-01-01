Токеномика Shiro Neko (SHIRO)

Токеномика Shiro Neko (SHIRO)

Откройте для себя ключевую информацию о Shiro Neko (SHIRO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Shiro Neko (SHIRO)

Shiro Neko, «Белый кот» по-японски, отправляется в путешествие, чтобы проявить себя в криптовалютной сфере. Под наставничеством легендарного Shiba Inu, Shiro изучает принципы работы блокчейна, стремясь создать свое собственное наследие с помощью $SHIRO.

Официальный сайт:
https://www.shironeko.gg/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xb0AC2b5a73da0e67A8e5489Ba922B3f8d582e058

Токеномика и анализ цен Shiro Neko (SHIRO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Shiro Neko (SHIRO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,70M
$ 1,70M$ 1,70M
Общее предложение:
$ 1 000,00T
$ 1 000,00T$ 1 000,00T
Оборотное предложение:
$ 337,85T
$ 337,85T$ 337,85T
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 5,03M
$ 5,03M$ 5,03M
Исторический максимум:
$ 0,0000009666
$ 0,0000009666$ 0,0000009666
Исторический минимум:
$ 0,000000000527740699
$ 0,000000000527740699$ 0,000000000527740699
Текущая цена:
$ 0,000000005032
$ 0,000000005032$ 0,000000005032

Токеномика Shiro Neko (SHIRO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Shiro Neko (SHIRO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SHIRO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SHIRO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SHIRO, изучите текущую цену SHIRO!

Как купить SHIRO

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История цены Shiro Neko (SHIRO)

Анализ истории цены SHIRO помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены SHIRO

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.