Токеномика Shiro Neko (SHIRO) Откройте для себя ключевую информацию о Shiro Neko (SHIRO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Shiro Neko (SHIRO) Shiro Neko, «Белый кот» по-японски, отправляется в путешествие, чтобы проявить себя в криптовалютной сфере. Под наставничеством легендарного Shiba Inu, Shiro изучает принципы работы блокчейна, стремясь создать свое собственное наследие с помощью $SHIRO. Официальный сайт: https://www.shironeko.gg/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xb0AC2b5a73da0e67A8e5489Ba922B3f8d582e058 Купить SHIRO сейчас!

Токеномика и анализ цен Shiro Neko (SHIRO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Shiro Neko (SHIRO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,70M $ 1,70M $ 1,70M Общее предложение: $ 1 000,00T $ 1 000,00T $ 1 000,00T Оборотное предложение: $ 337,85T $ 337,85T $ 337,85T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,03M $ 5,03M $ 5,03M Исторический максимум: $ 0,0000009666 $ 0,0000009666 $ 0,0000009666 Исторический минимум: $ 0,000000000527740699 $ 0,000000000527740699 $ 0,000000000527740699 Текущая цена: $ 0,000000005032 $ 0,000000005032 $ 0,000000005032 Узнайте больше о цене Shiro Neko (SHIRO)

Токеномика Shiro Neko (SHIRO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Shiro Neko (SHIRO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SHIRO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SHIRO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SHIRO, изучите текущую цену SHIRO!

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