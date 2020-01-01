Токеномика MyShell Token (SHELL) Откройте для себя ключевую информацию о MyShell Token (SHELL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о MyShell Token (SHELL) MyShell — это потребительский уровень искусственного интеллекта, который позволяет каждому создавать, делиться и владеть ИИ-агентами. Команда объединяет ИИ и блокчейн через Агентные фреймворки, модели с открытым исходным кодом и сообщество создателей ИИ. MyShell также предоставляет пользователям развлекательные и утилитарные возможности, используя ИИ, и предлагает им совместное владение. Официальный сайт: https://myshell.ai/ Whitepaper: https://docs.myshell.ai Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xf2c88757f8d03634671208935974B60a2a28Bdb3 Купить SHELL сейчас!

Токеномика и анализ цен MyShell Token (SHELL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MyShell Token (SHELL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 42,76M $ 42,76M $ 42,76M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 289,33M $ 289,33M $ 289,33M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 147,80M $ 147,80M $ 147,80M Исторический максимум: $ 0,88 $ 0,88 $ 0,88 Исторический минимум: $ 0,10827828287204228 $ 0,10827828287204228 $ 0,10827828287204228 Текущая цена: $ 0,1478 $ 0,1478 $ 0,1478 Узнайте больше о цене MyShell Token (SHELL)

Токеномика MyShell Token (SHELL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MyShell Token (SHELL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SHELL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SHELL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SHELL, изучите текущую цену SHELL!

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