Токеномика MyShell Token (SHELL)

Токеномика MyShell Token (SHELL)

Откройте для себя ключевую информацию о MyShell Token (SHELL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о MyShell Token (SHELL)

MyShell — это потребительский уровень искусственного интеллекта, который позволяет каждому создавать, делиться и владеть ИИ-агентами. Команда объединяет ИИ и блокчейн через Агентные фреймворки, модели с открытым исходным кодом и сообщество создателей ИИ. MyShell также предоставляет пользователям развлекательные и утилитарные возможности, используя ИИ, и предлагает им совместное владение.

Официальный сайт:
https://myshell.ai/
Whitepaper:
https://docs.myshell.ai
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xf2c88757f8d03634671208935974B60a2a28Bdb3

Токеномика и анализ цен MyShell Token (SHELL)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене MyShell Token (SHELL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 42,76M
$ 42,76M$ 42,76M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 289,33M
$ 289,33M$ 289,33M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 147,80M
$ 147,80M$ 147,80M
Исторический максимум:
$ 0,88
$ 0,88$ 0,88
Исторический минимум:
$ 0,10827828287204228
$ 0,10827828287204228$ 0,10827828287204228
Текущая цена:
$ 0,1478
$ 0,1478$ 0,1478

Токеномика MyShell Token (SHELL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики MyShell Token (SHELL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SHELL, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SHELL.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SHELL, изучите текущую цену SHELL!

Как купить SHELL

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История цены MyShell Token (SHELL)

Анализ истории цены SHELL помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.