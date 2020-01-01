Токеномика AI Avatar (SGT) Откройте для себя ключевую информацию о AI Avatar (SGT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о AI Avatar (SGT) Suzuverse предоставляет экстраординарные VR/AR/MR технологии и опыт, чтобы помочь вам максимально раскрыть потенциал виртуальных миров и метавселенной. Официальный сайт: https://suzuverse.com/story/# Whitepaper: https://suzuverse.com/whitepaper Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x5b649c07e7ba0a1c529deaabed0b47699919b4a2 Купить SGT сейчас!

Токеномика и анализ цен AI Avatar (SGT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене AI Avatar (SGT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,10M $ 1,10M $ 1,10M Общее предложение: $ 250,00M $ 250,00M $ 250,00M Оборотное предложение: $ 10,05M $ 10,05M $ 10,05M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 27,43M $ 27,43M $ 27,43M Исторический максимум: $ 5,61 $ 5,61 $ 5,61 Исторический минимум: $ 0,10151969433611616 $ 0,10151969433611616 $ 0,10151969433611616 Текущая цена: $ 0,1097 $ 0,1097 $ 0,1097 Узнайте больше о цене AI Avatar (SGT)

Токеномика AI Avatar (SGT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики AI Avatar (SGT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SGT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SGT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SGT, изучите текущую цену SGT!

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