Токеномика SongbirdFinanceToken (SFIN) Откройте для себя ключевую информацию о SongbirdFinanceToken (SFIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SongbirdFinanceToken (SFIN) Токен Songbird Finance Token (SFIN) является основным токеном управления и вознаграждения экосистемы. Он ориентирован на регулирование тарифов во всей экосистеме и обладает большим авторитетом в определении результатов различных предложений по управлению в экосистеме, имея право голоса 10 000/1 по отношению к EXFI. Официальный сайт: https://enosys.global Whitepaper: https://flrfinance.notion.site/Whitepaper-bd6e75b6d6c6496abed3ad47451d5bdc Обозреватель блоков: https://songbird-explorer.flare.network/token/0x0D94e59332732D18CF3a3D457A8886A2AE29eA1B/token-transfers Купить SFIN сейчас!

Токеномика и анализ цен SongbirdFinanceToken (SFIN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SongbirdFinanceToken (SFIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 11,00K $ 11,00K $ 11,00K Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,02M $ 3,02M $ 3,02M Исторический максимум: $ 90 732,01 $ 90 732,01 $ 90 732,01 Исторический минимум: $ 99,75607582034051 $ 99,75607582034051 $ 99,75607582034051 Текущая цена: $ 274,65 $ 274,65 $ 274,65 Узнайте больше о цене SongbirdFinanceToken (SFIN)

Токеномика SongbirdFinanceToken (SFIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SongbirdFinanceToken (SFIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SFIN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SFIN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SFIN, изучите текущую цену SFIN!

Как купить SFIN Заинтересованы в добавлении SongbirdFinanceToken (SFIN) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки SFIN, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить SFIN на MEXC прямо сейчас!

История цены SongbirdFinanceToken (SFIN) Анализ истории цены SFIN помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены SFIN прямо сейчас!

Прогноз цены SFIN Хотите узнать, куда может двигаться SFIN? Наша страница прогноза цены SFIN объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена SFIN прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!