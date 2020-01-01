Токеномика SongbirdFinanceToken (SFIN)

Токеномика SongbirdFinanceToken (SFIN)

Откройте для себя ключевую информацию о SongbirdFinanceToken (SFIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о SongbirdFinanceToken (SFIN)

Токен Songbird Finance Token (SFIN) является основным токеном управления и вознаграждения экосистемы. Он ориентирован на регулирование тарифов во всей экосистеме и обладает большим авторитетом в определении результатов различных предложений по управлению в экосистеме, имея право голоса 10 000/1 по отношению к EXFI.

Официальный сайт:
https://enosys.global
Whitepaper:
https://flrfinance.notion.site/Whitepaper-bd6e75b6d6c6496abed3ad47451d5bdc
Обозреватель блоков:
https://songbird-explorer.flare.network/token/0x0D94e59332732D18CF3a3D457A8886A2AE29eA1B/token-transfers

Токеномика и анализ цен SongbirdFinanceToken (SFIN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене SongbirdFinanceToken (SFIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 11,00K
$ 11,00K$ 11,00K
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 3,02M
$ 3,02M$ 3,02M
Исторический максимум:
$ 90 732,01
$ 90 732,01$ 90 732,01
Исторический минимум:
$ 99,75607582034051
$ 99,75607582034051$ 99,75607582034051
Текущая цена:
$ 274,65
$ 274,65$ 274,65

Токеномика SongbirdFinanceToken (SFIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики SongbirdFinanceToken (SFIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SFIN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SFIN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SFIN, изучите текущую цену SFIN!

Как купить SFIN

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История цены SongbirdFinanceToken (SFIN)

Анализ истории цены SFIN помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены SFIN

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.