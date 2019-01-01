Токеномика SENSORIUM (SENSO) Откройте для себя ключевую информацию о SENSORIUM (SENSO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SENSORIUM (SENSO) Sensorium Galaxy (https://sensoriumxr.com/ ) - социальная VR-платформа нового поколения, объединяющая людей с помощью VR-развлечений мирового уровня. Sensorium Galaxy начнет работать в первом полугодии 2021 года. Впервые технология была представлена публике в 2019 году на выставке Electronic Entertainment Expo (E3) в Лос-Анджелесе. Sensorium рассчитывает привлечь более 1,8 млн пользователей к концу 2022 года. Официальный сайт: https://sensoriumxr.com/ Whitepaper: https://sensoriumxr.com/static/SENSO_Whitepaper_compressed_5e6d06a197.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xc19b6a4ac7c7cc24459f08984bbd09664af17bd1 Купить SENSO сейчас!

Токеномика и анализ цен SENSORIUM (SENSO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SENSORIUM (SENSO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 389,71K $ 389,71K $ 389,71K Общее предложение: $ 715,28M $ 715,28M $ 715,28M Оборотное предложение: $ 70,27M $ 70,27M $ 70,27M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,97M $ 3,97M $ 3,97M Исторический максимум: $ 3,4 $ 3,4 $ 3,4 Исторический минимум: $ 0,005105339051355561 $ 0,005105339051355561 $ 0,005105339051355561 Текущая цена: $ 0,005546 $ 0,005546 $ 0,005546 Узнайте больше о цене SENSORIUM (SENSO)

Токеномика SENSORIUM (SENSO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SENSORIUM (SENSO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SENSO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SENSO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SENSO, изучите текущую цену SENSO!

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