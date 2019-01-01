Токеномика SENSORIUM (SENSO)

Токеномика SENSORIUM (SENSO)

Откройте для себя ключевую информацию о SENSORIUM (SENSO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о SENSORIUM (SENSO)

Sensorium Galaxy (https://sensoriumxr.com/ ) - социальная VR-платформа нового поколения, объединяющая людей с помощью VR-развлечений мирового уровня. Sensorium Galaxy начнет работать в первом полугодии 2021 года. Впервые технология была представлена публике в 2019 году на выставке Electronic Entertainment Expo (E3) в Лос-Анджелесе. Sensorium рассчитывает привлечь более 1,8 млн пользователей к концу 2022 года.

Официальный сайт:
https://sensoriumxr.com/
Whitepaper:
https://sensoriumxr.com/static/SENSO_Whitepaper_compressed_5e6d06a197.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xc19b6a4ac7c7cc24459f08984bbd09664af17bd1

Токеномика и анализ цен SENSORIUM (SENSO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене SENSORIUM (SENSO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 389,71K
$ 389,71K$ 389,71K
Общее предложение:
$ 715,28M
$ 715,28M$ 715,28M
Оборотное предложение:
$ 70,27M
$ 70,27M$ 70,27M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 3,97M
$ 3,97M$ 3,97M
Исторический максимум:
$ 3,4
$ 3,4$ 3,4
Исторический минимум:
$ 0,005105339051355561
$ 0,005105339051355561$ 0,005105339051355561
Текущая цена:
$ 0,005546
$ 0,005546$ 0,005546

Токеномика SENSORIUM (SENSO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики SENSORIUM (SENSO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SENSO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SENSO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SENSO, изучите текущую цену SENSO!

Как купить SENSO

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История цены SENSORIUM (SENSO)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.