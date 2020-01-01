Токеномика SmarDex (SDEX) Откройте для себя ключевую информацию о SmarDex (SDEX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SmarDex (SDEX) SMARDEX революционизирует пространство DeFi, решая постоянную проблему непоправимых убытков.Наша новаторская технология позволяет поставщикам ликвидности получать разумную прибыль, предоставляя пользователям доступ к лучшим возможностям на рынке. Официальный сайт: https://smardex.io Whitepaper: https://www.academia.edu/98332701/The_SMARDEX_Protocol_A_Novel_Solution_to_Impermanent_Loss_in_Decentralized_Finance Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/9dzSzFvPsKDoY2gdWErsuz2H1o4tbzvgBhrNZ9cvkD2j Купить SDEX сейчас!

Токеномика и анализ цен SmarDex (SDEX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SmarDex (SDEX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 42,90M $ 42,90M $ 42,90M Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 9,20B $ 9,20B $ 9,20B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 46,65M $ 46,65M $ 46,65M Исторический максимум: $ 0,026941 $ 0,026941 $ 0,026941 Исторический минимум: $ 0,002610586990749239 $ 0,002610586990749239 $ 0,002610586990749239 Текущая цена: $ 0,004665 $ 0,004665 $ 0,004665 Узнайте больше о цене SmarDex (SDEX)

Токеномика SmarDex (SDEX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SmarDex (SDEX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SDEX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SDEX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SDEX, изучите текущую цену SDEX!

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