Токеномика S.C. Corinthians FT (SCCP) Откройте для себя ключевую информацию о S.C. Corinthians FT (SCCP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о S.C. Corinthians FT (SCCP) S.C. Corinthians позволяет фанатам $SCCP иметь токенизированную долю влияния на решения клуба. Болельщики могут принимать участие в самых разных клубных решениях и при этом зарабатывать награды и опыт, который не купишь за деньги. Официальный сайт: https://socios.com/ Обозреватель блоков: https://chiliscan.com/token/0x20BFeab58f8bE903753d037Ba7e307fc77c97388 Купить SCCP сейчас!

Токеномика и анализ цен S.C. Corinthians FT (SCCP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене S.C. Corinthians FT (SCCP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 109,48K $ 109,48K $ 109,48K Общее предложение: $ 20,00M $ 20,00M $ 20,00M Оборотное предложение: $ 3,82M $ 3,82M $ 3,82M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 572,60K $ 572,60K $ 572,60K Исторический максимум: $ 0,9 $ 0,9 $ 0,9 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,02863 $ 0,02863 $ 0,02863 Узнайте больше о цене S.C. Corinthians FT (SCCP)

Токеномика S.C. Corinthians FT (SCCP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики S.C. Corinthians FT (SCCP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SCCP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SCCP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SCCP, изучите текущую цену SCCP!

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