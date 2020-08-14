Токеномика Sandbox (SAND) Откройте для себя ключевую информацию о Sandbox (SAND), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Sandbox (SAND) The Sandbox is a virtual world where players can build, own, and monetize their gaming experiences in the Ethereum blockchain using SAND, the platform’s utility token. As a player, you can create digital assets (Non-Fungible Tokens, aka NFTs), upload them to the marketplace, and drag-and-drop them to create game experiences with The Sandbox Game Maker. The Sandbox has secured over 50 partnerships including Atari, Crypto Kitties, and Shaun the Sheep to build a fun, creative “play-to-earn” Gaming platform, owned and made by players. The Sandbox aims to bring blockchain into mainstream gaming, attracting both crypto and non-crypto game enthusiasts by offering the advantages of true-ownership, digital scarcity, monetization capabilities, and interoperability. Официальный сайт: https://www.sandbox.game/en/ Whitepaper: http://www.sandbox.game/The_Sandbox_Whitepaper_2020.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x3845badAde8e6dFF049820680d1F14bD3903a5d0 Купить SAND сейчас!

Токеномика и анализ цен Sandbox (SAND) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Sandbox (SAND), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 614,24M $ 614,24M $ 614,24M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 2,57B $ 2,57B $ 2,57B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 8,48 $ 8,48 $ 8,48 Исторический минимум: $ 0,02893886 $ 0,02893886 $ 0,02893886 Текущая цена: $ 0,2387 $ 0,2387 $ 0,2387 Узнайте больше о цене Sandbox (SAND)

Токеномика Sandbox (SAND): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Sandbox (SAND) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SAND, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SAND. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SAND, изучите текущую цену SAND!

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