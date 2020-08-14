Токеномика Sandbox (SAND)

Токеномика Sandbox (SAND)

Откройте для себя ключевую информацию о Sandbox (SAND), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Sandbox (SAND)

The Sandbox is a virtual world where players can build, own, and monetize their gaming experiences in the Ethereum blockchain using SAND, the platform’s utility token. As a player, you can create digital assets (Non-Fungible Tokens, aka NFTs), upload them to the marketplace, and drag-and-drop them to create game experiences with The Sandbox Game Maker. The Sandbox has secured over 50 partnerships including Atari, Crypto Kitties, and Shaun the Sheep to build a fun, creative “play-to-earn” Gaming platform, owned and made by players. The Sandbox aims to bring blockchain into mainstream gaming, attracting both crypto and non-crypto game enthusiasts by offering the advantages of true-ownership, digital scarcity, monetization capabilities, and interoperability.

Официальный сайт:
https://www.sandbox.game/en/
Whitepaper:
http://www.sandbox.game/The_Sandbox_Whitepaper_2020.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x3845badAde8e6dFF049820680d1F14bD3903a5d0

Токеномика и анализ цен Sandbox (SAND)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Sandbox (SAND), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 614,24M
$ 614,24M$ 614,24M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 2,57B
$ 2,57B$ 2,57B
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 8,48
$ 8,48$ 8,48
Исторический минимум:
$ 0,02893886
$ 0,02893886$ 0,02893886
Текущая цена:
$ 0,2387
$ 0,2387$ 0,2387

Токеномика Sandbox (SAND): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Sandbox (SAND) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SAND, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SAND.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SAND, изучите текущую цену SAND!

Как купить SAND

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История цены Sandbox (SAND)

Анализ истории цены SAND помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.